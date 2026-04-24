آیت الله آملی لاریجانی: 

مسئولان در مقابله با شرارت دشمن اختلاف‌نظر ندارند

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
کد مطلب: 1805674
 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولان در مقابله قاطعانه با شرارت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ اختلاف نظری ندارند و حرکت در مسیر ترسیم‌شده از ناحیه رهبری را وظیفه خود می‌دانند.

 ‏ به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«رئیس‌جمهور نادان آمریکا برای سرپوش نهادن بر شکست‌های پی‌درپی خود و تلوّن فزاینده در سخنانش و آشفتگی عجیب در میان فرماندهان نظامی‌اش به فکر اختلاف‌افکنی در میان مسئولان جمهوری اسلامی افتاده و مدعی شده است عده‌ای تندرواند و عده‌ای میانه‌رو و نمی‌توانند در مورد مذاکرات تصمیم بگیرند.

به این شخص پریشان‌فکر و فاسد باید گفت مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله قاطعانه با شرارت‌های شیطان بزرگ و رژیم کودک‌کُش صهیونی هیچ اختلاف نظری ندارند و حرکت در مسیر ترسیم شده از ناحیه رهبری نظام را وظیفه خود می‌دانند و یک‌صدا و یک‌نوا با ملت بزرگ و رشید ایران بر احقاق حقوق طبیعی و قانونی آنان تا آخرین نفس ایستاده‌اند.»

