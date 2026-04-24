بر اساس این گزارش، سربازان هنگام خروج از لبنان، خودروهای خود را با وسایل سرقتی بار می‌زنند، بدون آنکه حتی تلاشی برای پنهان کردن آن داشته باشند.

یکی از سربازان گفت: این کار در ابعادی دیوانه‌وار انجام می‌شود. هرکس چیزی مثل تلویزیون، سیگار، ابزار کار یا هر چیز دیگری برمی‌دارد، فوراً آن را داخل خودرویش می‌گذارد یا کنار می‌گذارد. این کار داخل پایگاه نیست، اما هم مخفیانه انجام نمی‌شود. همه می‌بینند و می‌فهمند چه خبر است.

در شهادت برخی نظامیان آمده است که بعضی فرماندهان از کنار این پدیده عبور می‌کنند و برخی دیگر آن را محکوم می‌کنند، اما از مجازات غارتگران خودداری می‌کنند.

یکی از آن‌ها گفت: اینجا کسی را سرزنش نمی‌کنند و کسی عصبانی نمی‌شود. فرمانده گردان و فرمانده تیپ همه چیز را می‌دانند.

سرباز دیگری روایت کرد: در یکی از موارد در داخل لبنان، یکی از فرماندهان چند سرباز را دید که با وسایلی در داخل جیپ نظامی از آنجا خارج می‌شدند. سرشان فریاد زد و دستور داد آن وسایل را بیرون بیندازند، اما همین؛ هیچ تحقیقی هم انجام نشد.

نظامی سومی نیز گفت: فرماندهان علیه این کار حرف می‌زنند و می‌گویند موضوع خطرناکی است، اما هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

سربازان ادعا کردند که غارت، بخشی از سیاست رسمی ارتش اسرائیل نیست، اما افزودند که این پدیده به دلیل نبود اجرای قانون در حال گسترش است.

یکی از آنان گفت: فرمانده گردان و فرمانده تیپ سرزنش می‌کنند و خشم نشان می‌دهند، اما وقتی اقدامی صورت نگیرد، این حرف‌ها توخالی است.

دیگری افزود: اگر کسی را برکنار می‌کردند، زندانی می‌کردند یا پلیس نظامی را در مرز مستقر می‌کردند، این موضوع تقریباً فوراً متوقف می‌شد. اما وقتی مجازاتی وجود ندارد، پیام روشن است.

نظامیانی که با هاآرتص گفت‌وگو کرده‌اند همچنین برآورد کردند تفاوت میزان غارت در یگان‌های مختلف، تا حد زیادی به سطح انضباطی بستگی دارد که فرماندهان اعمال می‌کنند و به معیارهایی که برای نیروهای خود ایجاد کرده‌اند. به گفته آنان، این پدیده در برخی یگان‌ها تقریباً وجود ندارد، اما در برخی دیگر بسیار گسترده است.

برخی سربازان نیز میان ادامه جنگ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و تصمیم به عدم دخالت پلیس نظامی اسرائیل ارتباط برقرار کردند؛ نهادی که مسئول بررسی موارد غارت توسط نیروهای ذخیره این رژیم است.

یکی از آنان گفت: افراد اینجا بیش از ۵۰۰ روز خدمت ذخیره انجام داده‌اند. فرماندهان امروز، چه فرمانده گروهان باشند، چه گردان یا حتی تیپ، نمی‌توانند بیایند و نیروهای ذخیره را زندانی کنند.

او افزود: آن‌ها می‌دانند انضباط در ارتش اسرائیل، فروپاشیده و هیچ توان واقعی برای تأثیرگذاری ندارند. ترجیح می‌دهند بی‌سر و صدا چشم‌پوشی کنند تا نیروها برای دوره بعدی خدمت بازگردند.

سربازان همچنین گفتند که غارت در سایه ویرانی گسترده زیرساخت‌ها و اموال در جنوب لبنان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل، گسترش یافته و برخی با این توجیه که اموال در هر صورت نابود خواهد شد، می‌گویند چرا خودشان از آن استفاده نکنند.

هاآرتص افزود که در جنگ جاری، غارت به دلیل تغییر الگوی نبرد نیز افزایش یافته است؛ زیرا بیشتر نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان درگیر نبردهای شدید نیستند، چرا که نیروهای حزب‌الله در آن مناطق حضور ندارند. در نتیجه، سربازان مدت‌های طولانی در مناطق مسکونی خالی از سکنه ــ که ساکنان آن آواره شده‌اند ــ باقی می‌مانند؛ برخلاف مرحله قبلی جنگ که درگیری‌های سنگین و مکرر جریان داشت.

ارتش اسرائیل در پاسخ به این روزنامه مدعی شد که هرگونه تعرض به اموال غیرنظامیان یا غارت را بسیار جدی تلقی می‌کند و آن را به‌طور کامل ممنوع می‌داند. هر ادعا یا ظن مربوط به چنین اقداماتی به‌طور کامل بررسی و با شدیدترین شکل ممکن طبق قانون رسیدگی می‌شود. در مواردی که شواهد کافی وجود داشته باشد، اقدامات انضباطی و کیفری از جمله صدور کیفرخواست انجام می‌شود. همچنین پلیس نظامی اسرائیل در گذرگاه مرزی شمالی هنگام خروج از لبنان بازرسی انجام می‌دهد.