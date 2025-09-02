به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که ارتش اسرائیل با دشواری‌های جدی در جذب نیروهای ذخیره مواجه شده است، چرا که شمار زیادی از آنان از ادامه خدمت خودداری کرده‌اند. برخی از این سربازان دلیل کناره‌گیری خود را رفتارهای غیراخلاقی ارتش با فلسطینی‌ها عنوان کرده‌اند.

این روزنامه با بیش از ۳۰ افسر و سرباز اسرائیلی مصاحبه کرده که گفته‌اند به نقطه فروپاشی روانی رسیده‌اند و باور دارند که «نمی‌توان حماس را با روش‌های متعارف نظامی شکست داد»، به‌ویژه به‌دلیل تاکتیک‌های جنگ چریکی این گروه.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از نزدیک به دو سال نبرد در جبهه‌های مختلف، با خستگی شدید نیروها و افزایش تردیدها درباره ادامه جنگ مواجه شده است. برخی فرماندهان حتی به روش‌های غیرمعمول برای جذب نیرو روی آورده‌اند؛ از جمله انتشار پیام در گروه‌های واتساپی دانشجویان اسرائیلی برای جذب نیروهای رزمی، به‌ویژه امدادگران و تک‌تیراندازها برای عملیات ۷۰ روزه.

روزنامه «یسرائیل هیوم» نیز از سندی رسمی پرده برداشت که نشان می‌دهد ارتش اسرائیل در عملیات غزه فاقد راهبردهای اساسی برای پیروزی است. در این سند، بخش‌هایی با رنگ قرمز مشخص شده‌اند که شامل اقدامات کلیدی مانند محاصره کامل، جداسازی نیروهای چریکی از غیرنظامیان، و قطع مسیرهای پشتیبانی است؛ اقداماتی که نه اجرا شده‌اند و نه در برنامه ارتش قرار دارند.

به گزارش «هاآرتص»، شکاف و بی‌اعتمادی میان فرماندهان امنیتی و سیاسی اسرائیل به صفوف ارتش نیز سرایت کرده و بر روحیه نیروها تأثیر گذاشته است.

با وجود این بحران‌ها، روزنامه «معاریو» اعلام کرده که ارتش اسرائیل قصد دارد از امروز سه‌شنبه، حدود ۶۰ هزار نیروی ذخیره را برای عملیات احتمالی در غزه فراخوانی کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی اسرائیل، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ سرباز اسرائیلی خودکشی کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۱ نفر بوده است. تنها در ماه ژوئیه، ۷ مورد خودکشی ثبت شده است.

تحقیقات ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که بیشتر این خودکشی‌ها ناشی از فشارهای شدید روانی در جریان جنگ غزه بوده ‌است. بیش از ۱۰ هزار سرباز همچنان تحت درمان اختلالات روانی و علائم استرس پس از سانحه قرار دارند، اما تنها ۳۷۶۹ نفر به‌طور رسمی به‌عنوان مبتلایان به PTSD شناسایی شده‌اند و درمان تخصصی دریافت می‌کنند.

این مجموعه بحران‌ها نشان‌دهنده فشار فزاینده‌ای است که ارتش اسرائیل در مواجهه با جنگ غزه و پیامدهای انسانی و روانی آن تجربه می‌کند.

