سران طوایف اهل سنت سیستان و بلوچستان: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سران طوایف اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه ای در مقابل پیام های تفرقه انگیزانه ترامپ و برخی عناصر خود فروخته داخلی تاکید کردند: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ راه عزت، اقتدار و پیروزی ایران اسلامی است.
متن کامل بیانیه بزرگان، سران، معتمدین و نخبگان استان سیستان و بلوچستان بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت شریف و سرافراز ایران؛
ما بزرگان، سران طوایف، معتمدین و نخبگان استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر وحدت ملی و انسجام اسلامی، پیام مشترک رؤسای قوا را تجلی اراده واحد ملت ایران دانسته و اعلام میداریم که در این سرزمین، هیچگونه دوگانگی میان تندرو و میانهرو معنا ندارد؛ همه ما در یک صف، «ایرانی» و «انقلابی» هستیم.
استان سیستان و بلوچستان، با پیشینهای سرشار از غیرت، وفاداری و تقدیم شهدای گرانقدر در مسیر حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، همواره در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داشته و امروز نیز با همان روحیه، در کنار سایر اقوام و ملت بزرگ ایران ایستاده است.
ما ضمن اعلام تبعیت کامل از مقام معظم رهبری، بر این باوریم که رمز عبور از تهدیدات و توطئههای دشمنان، وحدت، همدلی و پیوند ناگسستنی ملت و دولت است. هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه و اختلاف، خواست دشمنان این مرز و بوم بوده و قطعاً با هوشیاری ملت ایران ناکام خواهد ماند.
ما تأکید میکنیم که: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ راه عزت، اقتدار و پیروزی ایران اسلامی است.
در پایان، اعلام میداریم که مردم غیور سیستان و بلوچستان، همچون گذشته، با تمام توان در مسیر حفظ امنیت، آرامش و پیشرفت کشور گام برداشته و در برابر هرگونه تجاوز و زیادهخواهی، ایستادگی خواهند کرد.
والسلام علیکم و رحمهالله
