خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: در پی اشغال سفارت آمریکا و قطع روابط تهران و واشنگتن، ایالات متحده با بهرهگیری از گروه ویژه «دلتا» عملیات «پنجه عقاب» را برای آزادسازی گروگانهای خود طراحی کرد. چهارم اردیبهشت ۱۳۵۹ هواپیماهای آمریکایی از نقاط کور راداری وارد ایران شدند و در صحرای طبس فرود آمدند، اما طوفان ناگهانی شن این عملیات را با شکست کامل روبهرو کرد. خبر این ناکامی، بازتابی گسترده در جهان داشت و ضربهای جدی به اعتبار سیاسی و نظامی آمریکا وارد ساخت. جیمی کارتر آن را تلخترین شکست دوران ریاستجمهوری خود خواند. سایروس ونس، وزیر خارجه وقت، استعفا داد و برژینسکی نیز این رخداد را تلخترین سرخوردگی دوران مسئولیتش توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا نیز در واکنش به شکست عملیات، با ادبیاتی کنایهآمیز به نقش عرفانی امامخمینی اشاره کرد.
در سطح بینالمللی نیز واکنشها گسترده بود. خبرگزاری تاس شوروی، کارتر را به دلیل انگیزههای انتخاباتی سزاوار شکست دانست و آمریکا را به تلاش برای اجرای کودتای نظامی در تهران متهم کرد. مجله تایم در پنجم می ۱۹۸۰ این رویداد را شکستی نظامی، سیاسی و دیپلماتیک برای آمریکا پس از ویتنام ارزیابی کرد. برخی تحلیلگران آمریکایی نیز این حادثه را نشانهای از افول قدرت ابرقدرتی آمریکا در مواجهه با ایران دانستند. این ناکامی موجب شد آمریکا بهطور موقت از اندیشه عملیات نظامی فاصله بگیرد، هرچند اقدامات دیگر آن علیه ایران متوقف نشد.
در داخل کشور، امام خمینی در هفتم اردیبهشت ۱۳۵۹ طی نامهای به رئیسجمهور خواستار دعوت از گروههای مختلف جهانی برای بازدید از آثار حمله نظامی آمریکا شد تا ابعاد این اقدام برای افکار عمومی جهان روشن شود. ایشان با انتقاد از نهادهای مدعی حقوق بشر، این واقعه را نشانهای از حمایت ساختارهای بینالمللی از قدرتهای سلطهگر دانست. امامخمینی خطاب به کارتر تأکید کرد این اقدام احمقانه موجب از دست رفتن پایگاه سیاسی او شده و آن را نشانه ناتوانی در اداره آمریکا خواند. وی همچنین هشدار داد، حمله به ایران به منزله حمله به جهان اسلام است و میتواند پیامدهایی همچون قطع نفت از تمام دنیا و بسیج افکار عمومی جهان علیه آمریکا در پی داشته باشد (۱). ایشان تصریح کرد «کارتر باید بداند که ملت ۳۵ میلیونی ما با مکتبی بزرگ شدهاند که شهادت را سعادت و فخر میدانند و سر و جان را فدای مکتب خود میکنند» (۲). همچنین فرمودند: «شنها مأمور خدا بودند» (۳).
در همان روزها، امامخامنهای نیز در خطبه نمازجمعه ۱۲ اردیبهشت با اشاره به مشاهدات خود از طبس، این شکست را به داستان اصحاب فیل تشبیه کرد و به مردم وعده داد که تمدنهای ستمپیشه رو به نابودیاند و بینی ستمکار و متجاوز به خاک مالیده خواهد شد و همچنانکه صحرای طبس مدفن پیلهای فولادین شد، سراسر منطقه خاورمیانه مدفن ماشین جنگی آمریکا خواهد شد.
در روایتی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ادواردو آنیلی در بازدید از یک کارخانه هلیکوپترسازی در آمریکا با اشاره به استفاده از نمونه مشابه بالگردها در واقعه طبس که به تعبیر خودشان، همه فنآوریهای برتر دنیا در آن جمع است و پیشرفتهتر از آن ساخته نشده، به شکست آنها اشاره کرد و یکی از ژنرالهای آمریکایی در پاسخی کنایهآمیز گفت: «خدای آنها قویتر از هلیکوپترهای ما بود».
پینوشت
۱. صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۵۵–۲۵۶.
۲. صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۵۷.
۳. صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۸۰.
