هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا

۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
آمریکا بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و آمادگی بیش از گذشته، برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی برخوردار هستند که ارتش آن کشور، بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه نمودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص): چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه، ادامه دهد مطمئن باشند که با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.

ما آماده و مصمم هستیم ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد نماییم.

