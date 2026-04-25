آبروریزی جدید برای ترامپ / هشدار نهادهای مدنی به هواداران: به آمریکا سفر نکنید!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و محدودیتهای سفر آمریکا نگرانیهایی را برای هواداران فوتبال ایجاد کرده است.
نهادهای مدنی و سازمان عفو بینالملل هشدار دادهاند که هواداران ممکن است با مشکلاتی مانند بازداشت غیرانسانی، بررسی سختگیرانه تلفن همراه و حتی جلوگیری از ورود مواجه شوند.
با این حال، بازیکنان از این محدودیتها معاف هستند، ولی هواداران بهویژه کسانی که از کشورهای مشمول محدودیتها میآیند، با پروسه پیچیدهتری روبهرو خواهند شد. نگرانیها درباره تأخیر در صدور ویزا و احتمال رد درخواستها بیشتر شده است و این اتفاقات ممکن است به یک آبروریزی جدید برای دولت ترامپ تبدیل شود.
