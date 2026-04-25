با اتحاد و تبعیت از رهبر انقلاب دشمن را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای ضمن اعلام حمایت از یکپارچگی ایران و دفاع از کیان اسلام، بر لزوم وحدت سیاسی، قومی و مذهبی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأکید و اعلام کرد که ملت ایران تحت رهبری معظم انقلاب توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
متن بیانیه فراکسیون مستقل ولایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمنالرحیم
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا».
خداوند رحمان مؤمنان را به پرهیز از پراکندگی و تفرق و الزام حفظ اتحاد و انسجام تاکید کرده است و این دو اصل ضرورت همیشه و البته این روزهای سرزمین مان ایران عزیز است.
دشمن جنگ تحمیلی خود را با خیال خام وجود تفرقه وتعمیق اختلاف میان آحاد ملت و حاکمیت آغاز کرد و گمان مینمود ظرف چند روز بر استقلال و تمامیت سیاسی و اقتصادی و سرزمینی ایران مسلط خواهد شد و آنچه که با انواع حیلهها و دشمنیها نتوانست، این بار به انجام خواهد رساند، اما انسجام و اتحاد مثال زدنی ملت ایران، نقشههای شوم آمریکا و همدستش را نقش برآب کرد و خیالات خامشان برای تجزیه ایران و ایجاد آشوب و نزاع قومی و مذهبی را رسوا و عیان نمود.
امروز ایران اعم از رهبری عزیز و روسای قوا و فرماندهان نظامی و مدیران و مسولان نظام تا نمایندگان و خادمان مردم در مجلس شورای اسلامی یکپارچه با اتحاد و یکدلی نقشه دوگانه «تندرو» و «میانهرو» را شکستند و ثابت کردند که یکدل و یکصدا ایرانی و انقلابیاند و به «حبل الله» متکی هستند و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهندکرد.
فراکسیون مستقلین ولایی همپیمان و هم صدا با ملت بزرگایران تاکید میکند که در راه دفاع از کیان ایران اسلامی فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و سلایق مدیریتی و با هر نوع تفاوت قومیتی و مذهبی، تحت رهبری معظم انقلاب از ایران دفاع خواهد کرد و توطئه دشمنان تجزیه طلب و نابکار را نقش برآب خواهد نمود. انشالله.
