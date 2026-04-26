محافل حرم حضرت معصومه(س) در نیمه دوم دهه کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه مراسم روزانه از شنبه ۵ تا جمعه ۱۱ اردیبهشت به شرح زیر است:

بعد از نماز صبح (قرائت سوره فتح + شرح آیات + دعای ۱۴ صحیفه سجادیه):شنبه: حجت‌الاسلام حسن محمودی – یکشنبه: حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی – دوشنبه: حجت‌الاسلام علی‌اصغر علیدوست – سه‌شنبه: حجت‌الاسلام محمد صافی – چهارشنبه: (فقط سخنرانی علی‌اصغر ظهیری) – پنج‌شنبه: زیارت عاشورا (حجت‌الاسلام محمد تاجیک) و شرح آیات (حجت‌الاسلام میثم حمیدی نیک) – جمعه: سخنرانی حجت‌الاسلام محمدهادی فرزانه

قبل از نماز ظهر و عصر (سخنرانی + قرائت حدیث کساء):شنبه: سید احمد میردامادیان (حدیث کساء: احمد خلف زاده) – یکشنبه: محمد شریفیان (حدیث کساء: رسول محمدی) – دوشنبه: سید علی‌اکبر محسنی (حدیث کساء: محمد وفانیا) – سه‌شنبه: علی‌اصغر ظهیری (حدیث کساء: مهدی تدینی) – چهارشنبه: سید رضا میر معینی (با مداحی مجتبی خرسندی) – پنج‌شنبه: دعای ۱۴ صحیفه + حدیث کساء (علی‌اصغر اسکندری) + سخنرانی عبدالله توانا – جمعه: سخنرانی محمد صابر جعفری (اقامه نمازجمعه در مصلی قدس)

بعد از نماز ظهر و عصر (سخنرانی):شنبه: روح‌الله فاطمی نسب – یکشنبه: علی احمدپور – دوشنبه: حسن نوراللهی – سه‌شنبه: محمد اسماعیل خورشیدی (با مداحی ابوالقاسم زمانی) – چهارشنبه: شرح آیات (روح‌الله راسل) + دعای ۱۴ صحیفه + سخنرانی سید حسین مؤمنی – پنج‌شنبه: سید حسین آقامیری

قبل از نماز مغرب و عشاء (سخنرانی + حدیث کساء):چهارشنبه: قرائت حدیث کساء (حسن حیدرزاده) + سخنرانی محمداسماعیل خورشیدی – جمعه: قرائت زیارت آل یاسین (حمید طیبی) + سخنرانی سید علیرضا تراشیون – سایر روزها: برنامه‌ای درج نشده است.

برنامه‌های ویژه سایر ایام:

· دعای توسل: سه‌شنبه بعد از نماز عشاء (سخنران: سید میرهاشم حسینی، قرائت: مهدی سروری)· زیارت جامعه کبیره: پنج‌شنبه ساعت ۲۱:۳۰ (قرائت: ناصر شهیدی)· دعای کمیل: پنج‌شنبه ساعت ۲۰:۱۵ (قرائت: سید مهدی میرداماد) – همچنین جمعه نیمه‌شب (سخنران: سید حسین مؤمنی، مداح: ابوذر بیوکافی)· دعای ندبه: جمعه ساعت ۶ صبح (سخنران: سید احمد میردامادیان، قرائت: سعید جعفری)· زیارت عاشورا: پنج‌شنبه بعد از نماز صبح (حجت‌الاسلام محمد تاجیک)

برنامه ویژه شب‌وروز ولادت امام رضا علیه‌السلام (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) :

بعد از نماز صبح: قرائت سوره فتح و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر ظهیری· قبل از نماز ظهر و عصر: سخنرانی حجت‌الاسلام سید رضا میر معینی + مداحی مجتبی خرسندی· بعد از نماز ظهر و عصر: شرح آیات حجت‌الاسلام روح‌الله راسل + دعای ۱۴ صحیفه + سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی· قبل از نماز مغرب و عشاء: قرائت حدیث کساء (حسن حیدرزاده) + سخنرانی حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی· بعد از نماز مغرب و عشاء: سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد + مداحی آقایان تحویلدار و حیدرزاده

مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء در سایر روزهای هفته:

· شنبه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری (مداح: مسعود زمانی)· یکشنبه: کرسی تلاوت فاطمی (مداح: رضا ایزدی)· دوشنبه: آیت‌الله علی نظری منفرد (مداح: محمدجواد احمدی)· سه‌شنبه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میرهاشم حسینی (مداح: مسعود پیرایش، دعای توسل: مهدی سروری)· پنج‌شنبه: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین آقامیری· جمعه: (در جدول برنامه ذکر نشده)

