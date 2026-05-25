به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره اعلام کرد که ایران برای هرگونه جنگ احتمالی آمادگی کامل دارد و در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، اهداف خود را از پیش مشخص کرده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، شکارچی تأکید کرد که پاسخ ایران به هر تجاوز جدید، با گذشته متفاوت خواهد بود و دشمنان با غافلگیری‌ها و تاکتیک‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد. اگر جنگ دیگری رخ دهد، حملات ایران بسیار شدیدتر، سنگین‌تر، خشن‌تر و قدرتمندتر از دو جنگ قبلی خواهد بود.

او همچنین گفت: در صورت آغاز دوباره جنگ، دامنه آن از مرزهای منطقه فراتر خواهد رفت و اگر ایران از صادرات نفت محروم شود، اجازه نخواهد داد نفتی از منطقه صادر شود.

سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی ایران نیز هشدار داد که اگر زیرساخت‌های اصلی و حساس جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن و تل‌آویو هدف قرار گیرد، ایران زیرساخت‌های منطقه را نابود خواهد کرد.

شکارچی درباره تنگه هرمز نیز که یکی از نقاط اختلاف میان تهران و واشنگتن محسوب می‌شود، اظهار داشت: ایران این گذرگاه راهبردی را با قاطعیت و اراده مدیریت خواهد کرد تا امنیت، تجارت و اقتصاد جهانی حفظ شود و در عین حال از منافع خود با تمام توان دفاع خواهد کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک و فضای مثبت حاکم بر مذاکرات از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه و توافقی گسترده‌تر درباره پرونده‌های اختلافی حکایت دارد؛ تلاشی که ظاهراً با هدف جلوگیری از بازگشت به جنگ دنبال می‌شود.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سؤال: اکنون مذاکراتی میان تهران و واشنگتن در جریان است. نیروهای مسلح ایران این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ آیا در چنین فضایی احتمال اقدام نظامی را نیز در نظر دارید؟

ابتدا از شبکه الجزیره به خاطر پوشش حرفه‌ای جنگ علیه ایران و همچنین پوشش تحولات فلسطین، غزه و لبنان تشکر می‌کنم. عملکرد این شبکه بسیار مطلوب بوده و این همان چیزی است که از یک رسانه متعلق به جهان اسلام انتظار می‌رود.

ما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره برای مقابله با هر تهدیدی آماده هستیم. در جمهوری اسلامی، سه حوزه نظامی، مردمی و دیپلماتیک هماهنگی بسیار خوبی با یکدیگر دارند.

امروز امیدواریم سومین پیروزی خود را نیز در عرصه دیپلماسی به دست آوریم؛ پس از دو پیروزی‌ که جمهوری اسلامی در میدان نظامی و همچنین در صحنه حضور و حمایت مردمی در شهرهای مختلف ایران کسب کرد.

سؤال: مقام‌های آمریکایی می‌گویند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، گزینه‌های دیگری از جمله اقدام نظامی روی میز خواهد بود. ایران چگونه با این تهدیدها برخورد می‌کند و واکنش تهران چه خواهد بود؟

ما بارها اعلام کرده‌ایم که هرگز آغازگر جنگ نخواهیم بود، اما این ما هستیم که پایان جنگ را تعیین می‌کنیم. این سیاست کلی جمهوری اسلامی است.

اگر آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستیِ جعلی و کودک‌کش از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه سال گذشته و همچنین جنگ رمضان درس گرفته باشند، تهدیدهایشان هیچ مبنایی نخواهد داشت.

اما اگر از این تجربه‌ها درس نگیرند و مرتکب اشتباه شوند، باید مطمئن باشند ضرباتی که از سوی نیروهای مسلح و ملت ایران دریافت خواهند کرد، به‌مراتب شدیدتر، سنگین‌تر، خشن‌تر و قدرتمندتر از دو جنگ گذشته خواهد بود.

در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که آمریکایی‌ها نمی‌توانند ادعا کنند حتی یک دستاورد واقعی در این جنگ‌ها داشته‌اند. هرچه بیشتر این دو جنگ را بررسی کنیم، روشن‌تر می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی چیزی جز شکست به دست نیاورده‌اند.

رژیم صهیونیستی نیز همین تجربه را پشت سر گذاشت. از شمال تا جنوب و از جنوب تا شمال، سراسر سرزمین‌های اشغالی زیر آتش سنگین نیروهای مسلح ما قرار داشت.

باید تأکید کنم که پس از دو جنگ اخیر، امروز دیگر در سرزمین‌های اشغالی هیچ بندر سالمی باقی نمانده و هیچ پایگاه نظامی سالمی وجود ندارد. همه پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و امنیتی آنها هدف ضربات سنگین قرار گرفتند.

کمترین آماری که رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر متحمل شد حدود ۱۸۰۰ کشته و نزدیک به ۹ هزار زخمی بود و اکنون نیز قادر به تأمین نیازهای ساکنان سرزمین‌های اشغالی نیست.

امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشکلات اقتصادی، بحران‌های روانی و فرسایش نیروهای نظامی خود مواجه هستند. باید واقعیت را بیان کرد؛ اگر دشمن بخواهد تهدیدی را عملی کند، نه از ارتش‌هایش چیزی باقی خواهد ماند و نه از منافع و سرمایه‌گذاری‌هایش در منطقه.

ما در اجرای راهبردهای خود گام‌به‌گام حرکت می‌کنیم. معتقدیم اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود، هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد و اجازه خروج نفت از منطقه را نخواهیم داد.

همچنین اگر زیرساخت‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گیرد، هیچ زیرساخت سالمی در منطقه و حتی فراتر از آن باقی نخواهد ماند. ما چنین اهدافی را اهدافی مشروع برای خود می‌دانیم.

سؤال: برخی کشورهای منطقه می‌گویند ایران در جریان جنگ به آنها حمله کرده و این مسئله اعتماد میان ایران و همسایگانش را کاهش داده است. پاسخ شما چیست؟ آیا امکان بازسازی این اعتماد وجود دارد؟

ما از کشورهای همسایه و کشورهای غرب آسیا انتظار داریم که خاک یا آب‌های سرزمینی خود را در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی قرار ندهند.

صریح می‌گویم که اگر آمریکایی‌ها به خاک و حریم هوایی کشورهای منطقه دسترسی نداشته باشند، اساساً بدون جنگ منطقه را ترک خواهند کرد و نیازی به درگیری نخواهد بود.

پایگاه‌های آمریکا در همین کشورها قرار دارد و حملات علیه ما از همانجا صورت می‌گیرد.

در عین حال، ما هیچ‌گاه حاکمیت ملی کشورهای همسایه را نقض نکرده‌ایم، اکنون نیز نقض نمی‌کنیم و در آینده هم چنین کاری نخواهیم کرد.

اگر اقتصاد جهانی امروز با مشکل روبه‌روست، علت آن حضور آمریکا در منطقه است.

ما معتقدیم مدیریت تنگه هرمز باید در جهت ایجاد امنیت و تضمین تجارت و اقتصاد جهانی باشد تا منافع آن به همه مسلمانان و کشورهای اسلامی برسد.

سؤال: درباره تنگه هرمز که اکنون به یکی از موضوعات مهم در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده، دیدگاه نیروهای مسلح ایران چیست؟

این آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که ثبات منطقه را برهم زدند. آنها مستقیماً به جمهوری اسلامی حمله کردند.

بنابراین اگر امنیت تنگه هرمز تضمین نشود، این ناامنی به همه کشورهای منطقه، از جمله خود ایران، آسیب خواهد زد.

جمهوری اسلامی ایران کشوری قدرتمند است و توانایی تأمین امنیت این منطقه را دارد. در جنگ اخیر نیز ضربه سختی به آمریکایی‌ها وارد کردیم و نشان دادیم ایران یک قدرت بزرگ است؛ واقعیتی که جهان نیز آن را پذیرفته است.

هدف ایران از مدیریت تنگه هرمز، سلطه بر کشورهای منطقه نیست، بلکه جلوگیری از دخالت بیگانگان است تا اگر بار دیگر تصمیم به تجاوز بگیرند، نتوانند ناامنی‌های گذشته را تکرار کنند.

ما تنگه هرمز را با قاطعیت و اراده مدیریت خواهیم کرد. مدیریت این تنگه هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد. آمریکا از آن سوی جهان آمده؛ چه ارتباطی با غرب آسیا دارد؟

به آمریکایی‌ها می‌گویم: تنگه هرمز مسئله آمریکا نیست.

همچنین انرژی هسته‌ای ایران چه ارتباطی به آمریکا دارد؟ آمریکا و رژیم صهیونیستی صدها سلاح هسته‌ای در اختیار دارند و آمریکا حتی از این سلاح‌ها علیه مردم ژاپن استفاده کرده است. چگونه امروز برای خود حق تصمیم‌گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران قائل هستند؟

ما به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم، زیرا اساساً به آن نیازی نداریم و هرگز تسلیم نخواهیم شد.

سؤال: اگر جنگ جدیدی میان ایران و آمریکا آغاز شود، راهبرد ایران چه خواهد بود؟ آیا جنگ در همان سطح گذشته باقی می‌ماند؟

ما از جنگ استقبال نمی‌کنیم و هرگز آغازگر آن نبوده‌ایم. طی ۴۷ سال گذشته نیز به هیچ کشوری تجاوز نکرده‌ایم.

اما با هر متجاوزی به‌گونه‌ای برخورد می‌کنیم که بفهمد با وجود همه تجهیزات و امکانات پیشرفته‌اش، از اقدام خود پشیمان خواهد شد.

سؤال: آیا جنگ در محدوده منطقه باقی می‌ماند یا فراتر خواهد رفت؟

تأکید می‌کنم که پاسخ ما به هر تجاوز جدید آمریکا یا رژیم صهیونیستی متفاوت خواهد بود و دشمنان قطعاً با غافلگیری‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند.

ما توانمندی‌های خود را مرحله‌به‌مرحله به کار می‌گیریم. در جریان جنگ ضعیف نشدیم، بلکه قوی‌تر شدیم و در پایان جنگ اخیر از روز نخست آن قدرتمندتر بودیم.

تولید موشک‌ها و پهپادهای ما در طول جنگ متوقف نشد و دشمن هرگز قادر نخواهد بود محل استقرار این تجهیزات را کشف کند.

ما تجربه بیشتری کسب کرده‌ایم، تاکتیک‌های متفاوتی در اختیار داریم و اگر مورد حمله قرار بگیریم، آمریکا و رژیم صهیونیستی غافلگیر خواهند شد.

سؤال: آیا این جنگ ممکن است به باب‌المندب نیز کشیده شود؟

به طور کلی می‌گویم که جنگ از مرزهای منطقه فراتر خواهد رفت.

اگر امروز آمریکا با حمله به ایران برای منطقه و جهان مشکل ایجاد کرده، وقوع جنگ جدید می‌تواند این مشکلات را چندین برابر کند.

در چنین شرایطی آمریکا و رژیم صهیونیستی خود در آتش این بحران خواهند سوخت.

ما هرگز از حقوق ملت خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم و با تمام توان از منافع ملی، حاکمیت و حقوق مردم ایران دفاع خواهیم کرد.

جبهه مقاومت یک جبهه متحد است و دشمنان ما با آتشی روبه‌رو خواهند شد که بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون تجربه کرده‌اند.

سؤال: ارزیابی نظامی شما چیست؟ آیا احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده وجود دارد؟

ما به عنوان نیروهای مسلح برای چنین جنگی کاملاً آماده هستیم و حتی یک لحظه از تحرکات دشمنان خود، اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی، غافل نیستیم.

بانک اهداف خود را مشخص کرده‌ایم و دست ما روی ماشه موشک‌ها و تسلیحات پیشرفته قرار دارد. در برابر کوچک‌ترین تهدید، با سرعت بسیار بالا واکنش نشان خواهیم داد.

با این حال امیدواریم آمریکا و رژیم صهیونیستی چنین اشتباهی مرتکب نشوند و اوضاع را پیچیده‌تر نکنند.

از کشورهای منطقه می‌خواهیم دست دوستی و همکاری به سوی جمهوری اسلامی دراز کنند. اگر آمریکا از منطقه خارج شود، امنیت به طور کامل برقرار خواهد شد.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نه در گذشته و نه در آینده تهدیدی برای هیچ کشوری، به‌ویژه کشورهای اسلامی و همسایه، نبوده و نخواهد بود.

