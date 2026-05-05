به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دنیای امروز که هنر به‌عنوان یکی از ابزارهای انتقال پیام و شکل‌دهی به افکار عمومی شناخته می‌شود، آثار هدفمندی در پیوند میان اندیشه، فرهنگ و کنش اجتماعی نقش ایفا می‌کند.

در این میان، سرود «لا» به‌عنوان یکی از تولیدات هنری نوین، توانسته است با بهره از مفاهیم بلندی چون مقاومت، آگاهی و ایستادگی در برابر ظلم و در قالبی هنرمندانه پلی مستحکم در میان ملت‌های جریان مقاومت باشد.

این اثر که با همکاری گروه «خطوط» و حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان تولید شده، فراتر از یک سرود موسیقایی حامل پیام‌های بلند انسانی و احساسات لطیف بشری است.

به بیان دست‌اندرکاران تولید «لا»، این سرود بر ایده اساسی «مقابله از طریق سخن» استوار بوده و جهت ابراز حقیقت برجسته‌سازی درخواست‌های عادلانه مردم که همواره عدم سرسپردگی در برابر ظالمان استوار بوده، تهیه و تنظیم شده است.

به راستی تثبیت فرهنگ پایداری با تأکید بر واژه «لا» آغازکننده واقعی هر تغییری در جامه است. از همین رو، اثر یادشده که در پی تلاش‌های خلاقانه و دیپلماسی پویای تدارک دیده شده توجه چهره‌های بسیاری جهان را این پیام جلب کرده است و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان جهت تسهیل شرایط تولید از هیچ حمایتی فروگذار نکرده است.

«لا» گواه آن است هنر به بضاعت خود می‌تواند جواب‌گوی دغدغه‌های بسیاری از مردم جامعه باشد. زیرا به ابزاری تبدیل می‌شود که در کنار سایر مولفه‌های قدرت می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری در جبهه روایت‌ها ایفا کند.

سرود «لا» نمونه‌ای از هم‌نشینی موفق هنر و پیام است. که نشان می‌دهد موسیقی و سخن، زمانی که در خدمت ارزش‌های انسانی قرار گیرد، می‌توانند به نیروی الهام‌بخش و ماندگار مبدل شود. موضع ترسیم شده در اثر تولیدی «لا» به واقع فریاد نفی بزرگی است در برابر ظلم و به تبع آن طرد ظلم.

«لا» را نه فقط تلاشی در مقام انکار، بلکه اقدامی عملی در آغاز مسیری برای امید، آگاهی و تغییر می‌بایست تلقی کرد.

