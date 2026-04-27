به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد نظری در مراسم خطبه‌خوانی صبحگاه خادمان حرم مطهر به مناسبت دهه کرامت که با حضور کارکنان نیروی انتظامی استان قم در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی به‌ویژه شهیدان عباس اسدی و محمدقاسمی هماپور، اظهار داشت: «کرامت» به معنای بزرگواری است؛ چه در مورد خداوند «ربک الاکرم» و چه در مورد پیامبر «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ».

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه گاهی کرامت در مقابل معجزه به کار می‌رود، گفت: معجزه کار خارق‌العاده برای اثبات نبوت یا امامت است، اما کرامت همان تصرف در عالم به اذن خداوند است که از باب ظرفیت روحی و متعالی یک شخص صادر می‌شود؛ بدون اینکه هدفش اثبات نبوت و امامت باشد.

وی افزود: بندگان صالح خدا، چه زنده باشند و چه از دنیا رفته باشند، می‌توانند از این ولایت تکوینی برخوردار باشند. امامزادگان، عالمان وارسته و حتی برخی بندگان گمنام در میان مردم، چنین قدرتی دارند.

نظری در ادامه به تبیین جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخت و گفت: خداوند کرامات این بانوی بزرگوار را بس عظیم آفریده است. آنچه ما شنیده‌ایم و آنچه خود دیده‌ایم، گویای قدرت و منزلت ایشان است. در این ایام دهه کرامت، شایسته است زائران و مجاوران، از کرامات این کریمه اهل‌بیت(س) بهره بگیرند.

وی در پایان با اشاره به حضور سبزپوشان نیروی انتظامی در این مراسم، از تلاش آنان در تأمین امنیت شهر و استان قدردانی کرد.

