به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس، دوره «شرح و مفاهیم نهجالبلاغه» را با عنوان «کلیدهای موفقیت در نهجالبلاغه» بهصورت پخش زنده برگزار میکند.
این دوره در راستای توصیه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای که در نخستین روز سال ۱۴۰۴ فرمودند «امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهجالبلاغه توجه ویژهای داشته باشند»، طراحی و برنامهریزی شده است.
این دوره با عنوان «کلیدهای موفقیت در نهجالبلاغه» یکشنبهها، ساعت ۲۰ بهصورت زنده از کانال مرکز قرآن و حدیث به نشانی https://eitaa.com/qhkarimeh با تدریس حجتالاسلام علی رضازاده برگزار میشود.
شرکتکنندگان در این دوره میتوانند از گواهینامه معتبر از سوی مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها بهرهمند شوند.
