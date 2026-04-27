به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، معادله‌ای از کارت‌های بازی اقتصادی ایران و آمریکا منتشر کرد و در آن نشان داد که برخلاف ادعای ترامپ، آمریکا کارت‌هایش تمام شده و ایران همچنان کارت‌های زیادی برای بازی کردن دارد.

قالیباف در این مطلب، در واکنش به طرف آمریکایی که در مورد کارت‌هایشان به عنوان برگ برنده صحبت می‌کنند، این‌کارت‌ها را به شرح زیر بررسی کرد:

کارت‌های طرف عرضه [ایران]:

تنگه هرمز (تا حدودی بازی‌ شده است.)

تنگه باب المندب (هنوز بازی نشده است.)

خطوط لولهٔ نفت (هنوز بازی نشده است.)

کارت‌های طرف تقاضا (آمریکا):

تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای مدیریت بازار (بازی کرده‌اند.)

مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت (تا حدودی بازی کرده‌اند.)

و حالا انتظار منفعلانه برای افزایش قیمت‌ها»

رئیس مجلس در نهایت با کنایه به محدودیت‌های اقتصادی آمریکا نوشت: «به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند!»

