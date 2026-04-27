حجت الاسلام پناهیان: مردم در اجتماعات انبار مهمات مسئولان سیاسی و نظامی اند/ مسئولان حق ندارند به دیپلماسی ۳۰ سال قبل بازگردند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- شب گذشته حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با حضور در اجتماع مردم رجایی شهر به بیان نکات مهمی خطاب به مردم و مسئولان در این شرایط حساس پرداخت. مطالبه انتقام خون رهبری شهید و سایر شهدا ، سر دادن شعارهای رو به جلو و عزتمندانه و دعوت از آحاد مردم برای شرکت در این اجتماعات از جمله عناوین این سخنرانی بود.

حجت الاسلام و المسلمین علی رضا پناهیان در پنجاه و هفتمین اجتماع مردم رجایی شهر کرج با اشاره به پشتوانه حضور مردم برای مسئولان سیاسی و نظامی کشور گفت: یک نظامی مسلح باید همیشه خشابش پر باشد و یک نظامی مقتدر باید انبار مهماتش تامین باشد و الا نمی تواند به خوبی بجنگد .

وی افزود: بنا نیست ما باید همه‌ی کارها را با جنگ پیش ببریم، برخی از پیروزی ها با رعبی که خداوند در دشمن ایجاد می کند محقق می شود خداوند امام زمان(عج) را نصرتش را با رعب افکند بر دل دشمنان ایجاد می کند در روایت است که لشگر امام زمان(عج) هر جایی که می رود دشمن از ترس ایشان نابود می شود، ما باید دردل دشمنان ایجاد رعب کنیم.

وی افزود: مردم قدرتمند ایران زمین، حرف و شعار و اراده و خواسته های شما گلوله هایی است در انبار مهمات مسئولین و فرماندهان نظامی در مقابله با دشمنان. شما در تامین انبار مهمات که عزت ما را فراهم می کند نباید کم بگذارید ما انبار مهمات را پر می کنیم مسئولان هر زمان که خواستند از این انبار استفاده می کنند باید مسئولان دست شان پر باشد از این رو شعارهایی باید بدهیم که دشمن از شنیدن آنها وحشت کند. اکر فرمانده هوا فضا می گوید دیگر موشک کمتر از یک تن و دو تن نمی زنیم ما باید سقف خواسته مان را تا ۴ تن هم افزایش دهیم.

شعار انتقام را زیاد سر دهیم

مبلغ برجسته گفت: حرف هایی که در تجمعات می زنیم پشتوانه برای نظامیان و دولتمردان ما است که ذخیره می‌شود. یکی از شعارهایی که کم سر داده می شود انتقام است. ما باید انتقام خون شهدا را از رهبر شهیدمان تا شهدای میناب و همه مردم و مجاهدان بگیریم. باید شعار انتقام را زیاد سر دهیم؛ سپاهی ارتش انتقام انتقام...

وی تصریح کرد: خداوند در قرآن می فرماید ای صاحبان خرد در قصاص حیات ما است. ما از ترامپ خبیث انتقام می گیریم و او را قصاص خواهیم کرد.(صدای الله اکبر مردم) ما آمریکا را به ذلت می کشانیم یا خودشان او را معدوم کنند یا او را به محکمه هایی می سپاریم که او را محکوم و اعدام کنند و از این انتقام دست بر نمی داریم همانطور که از گرفتن انتقام خون امام حسین(ع) دست بر نمی داریم.

وی تاکید کرد: شعار های ما باید رو به جلو باشد، شعار هیهات من الذله برای زمان محاصره است در حال حاضر ما داریم دشمن را محاصره و تحریم می کنیم و حالا نوبت انتقام ما است. تمام شهدای کربلا از امام حسین(ع) برای شهادت در راه ایشان اجازه می خواستند، حضرت ابوالفضل عباس(ع) فرمود؛ من خسته شدم از دست این ها و اجازه بدهید من انتقام شهدا را بگیرم. آرمان حضرت عباس(ع) انتقام گرفتن شهدا بود. ما نباید یک شب از قصاص ترامپ و نتانیاهو دست برداریم.

حجت الاسلام پناهیان گفت: البته انتقام ما ابعادی دارد با اینکه مختار انتقام امام حسین(ع) را به ظاهر گرفت، اما انتقام ما فکری است و هیمنه چنین خبیث هایی را باید از بین ببریم، ما نباید اجازه بدهیم کشوری به اسم آمریکا در جهان به عنوان سلطه گر وجود داشته باشد ما آمریکا را نابود خواهیم کرد.( الله اکبر)

فعال سیاسی و روحانی برجسته کشورمان تاکید کرد: شعارهای ما باید توپر باشد، ما نمی دانیم صلاحدید مسئولان چیست اما خواسته ما این است هر زمان که اسراییل حملاتش را به لبنان آغاز کرد، ما اسرائیل را درهم بکوبیم. ما انبار مهمات مسئولان را تامین می کنیم و به تدبیر رهبری عزیز اعتماد داریم و مسئولان دیگر را تخریب نمی کنیم اما خواسته های ما پشتوانه مسئولان است.

وی ادامه داد: ما دولت های وابسته آمریکا در منطقه را خیلی کم ادب کردیم و دولت های خلیجی منطقه نباید دیگر احساس امنیت کنند و این خواسته مردم ما است. من بارها در این ۵۰ شب در اجتماعات مختلف گفتم ما شعار کم داریم شعارهایمان مربوط به دوران غربت است و نه عزت . شما در اوج قله جهان هستید و یکی از انتظاراتمان از مسئولان این است که دیگر با دولت های منطقه به روش های قبل رفتار نکنند و نباید به آنها فرصت بدهند که یک وجب از خاکشان را به دشمنان ما و خودشان بدهند.

ملت ایران جهان را آزاد خواهد کرد

وی افزود: سال ها به ما اتهام می زنند و از ترس این اتهام برخی ازمسئولان حقایق را نمی گفتند، می گفتند؛ ما می خواهیم منطقه و جهان را بگیریم، بله ما می خواهیم منطقه و جهان را آزاد کنیم ای مسئولان نترسید با صدای بلند بگویید که ملت ایران جهان را آزاد خواهد کرد. آقای وزیر خارجه با دوستی و ارادت به شما می گویم فریاد بزنید و بگویید؛ ما اروپا را از شر اسراییل نجات خواهیم داد.

مسئولان حق ندارند به دیپلماسی ۳۰ سال قبل بازگردند

وی با بیان اینکه مسیحیان جهان به شما احترام می گذراند و مسیح در کنار مهدی (عج) ظاهر می شود و مسیحیان جهان در این زمینه توجیهند، افزود: مستضعفان و متفکرین جهان همه منتظر قیام و پیروزی شما هستند، مسئولان حق ندارند به دیپلماسی ۳۰ سال قبل بازگردند، ایران برای آینده بشر طرح دارد تمام کسانی که در جنبش وال استریت در آمریکا و اروپا شرکت کردند منتظر شما هستند، فرانسوی ها می گفتند ؛ اگر ایران به یاری ما بیاید ما جهان را از سلطه لندن واشنگتن و تل آویو نجات می دهیم، ملت ها قدرت دارند و فقط ما نیستم که قدرت تولید کردیم.

حجت الاسلام پناهیان گفت: ما ایرانی ها به شوروی و چین قدرت توفان دادیم به سیاستمداران این دو کشور قدرت دادیم که علیه آمریکا آزادانه حرف بزنند، ما به قدرت های جهان قدرت می دهیم و باید صریح تر و روبه جلو حرکت کنیم. امام خمینی(ره) فرمود؛ «خدا به ملت ایران منت گذاشت و ما را ائمه زمین قرار داده است». هنوز ظهور محقق نشده است شما به مسئولیت امامت رسیدید شما نمی توانید از آزادی بخشی جهان صرف نظر کنید. ما خطاب به مسئولان عزیز می گوییم این ملتی که به میدان آمده اگر کسی به این ملت خیانت کند خود به خود رسوا و نابود می شود.

اگر این جنگ ادامه یابد عزت شما بیشتر می شود

وی با اشاره به اینکه خداوند نصرت می دهد و ثمره این قیام فقط آزادی و رفاه نیست ادامه داد: خواهید دید همه جهان از حرکت شما متنعم می شوند، طبق همه روایات ایرانی ها در سپاه امام مهدی(عج) جایگاه دارند و مردم جهان می پذیرند در حال حاضر مردم جهان به شما احترام می گذارند، اگر این جنگ ادامه یابد عزت شما بیشتر می شود و نصرت الهی به دنبال اقدام شما خواهد بود شما امامتتان را تکمیل کنید یک امام فقط کار اجتماعی و سیاسی بزرگ نمی کند بلکه امامان ما برای یتیمان خرما و نان می بردند از این رو شما باید همسایه های خود را دریابید و فلسفه این حضور و شعارها را به سایر مردم و همسایگانتان بگویید و از آنها دعوت کنید در این اجتماعات شرکت کنند.

