به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از ترس حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان؛ یک مراسم عمومی گسترده در شمال اراضی اشغالی را لغو کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر دستور داد تا مراسم سالگرد خاخام شمعون بار یوحای در شهر مرون در شمال اراضی اشغالی، به صورت نمادین و به جای مراسم‌های گسترده معمول، برگزار شود.

این تصمیم، طبق دستورالعمل‌ها، در سایه برآوردهای امنیتی که حاکی از خطرات بالا در رابطه با وضعیت امنیتی متشنج در جبهه شمالی با حزب‌الله است، اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش‌ها، دلیل این تصمیم نگرانی از تلفات جانی گسترده در صورت اجازه دادن به برگزاری تجمعات گسترده، به دلیل شکنندگی آتش‌بس با لبنان، نزدیکی محل برگزاری مراسم به مرز، و همچنین ادامه شلیک موشک به منطقه شمال اراضی اشغالی در مقاطع زمانی مختلف است.

منابع همچنین به دشواری اجرای عملیات تخلیه گسترده و سریع شرکت‌کنندگان در صورت وقوع هرگونه حمله از سوی حزب‌الله اشاره کردند که همین امر باعث شد مقامات صهیونیست به برگزاری مراسم به صورت محدود که تضمین‌کننده کاهش حداقلی خطرات باشد، روی آورند.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی، پس از ارزیابی امنیتی وضعیت میدانی در پی تشدید حملات موشکی و پهپادی از جنوب لبنان به شمال اراضی اشغالی، محدودیت‌های جدیدی را برای تجمعات در تعدادی از شهرهای جلیل علیا اعمال کرد.

