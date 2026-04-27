به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان امروز دوشنبه طی بیانیهای اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به بنبست رسیده است و مقاومت همچنان ادامه دارد و قوی و شکستناپذیر است.
دبیرکل حزبالله لبنان افزود: مقاومت قاطعانه مذاکره مستقیم را رد میکند و دولتمردان باید بدانند که اقدامات آنها بهنفع لبنان و بهنفع خودشان نخواهد بود.
در این بیانیه آمده است: دولت در حالی که حقوق لبنان را تضییع میکند و زمینها را واگذار میکند، نمیتواند ادامه یابد؛ باید به مردم خود بازگردد و دولت مردم باشد.
دبیرکل حزبالله اظهار داشت: از مسئولیت دولت، توقف مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی و بازگشت به مذاکرات غیرمستقیم است.
سلاح مقاومت برای دفاع از موجودیت لبنان است
شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: سلاح مقاومت برای دفع تجاوز و دفاع از موجودیت لبنان است و مقاومت از سلاح و دفاع خود دست نخواهد کشید.
دبیرکل حزبالله تأکید کرد: دشمن با حمایت آمریکا تلاش کرد حزبالله، مقاومت اسلامی و پایگاه مردمی آن را از بین ببرد، اما با وجود بهکارگیری همه ابزارها، از آغاز نبرد «اولی البأس» (مبارزان نیرومند) در 23 سپتامبر 2024 تاکنون موفق نشده است.
شیخ نعیم قاسم ابراز کرد: دشمن در 2 مارس 2026 بر نقطهای تعیینکننده حساب کرده بود، اما مقاومت با عملیات «العصف المأکول» به این تلاش پاسخ داد و موجب شگفتی دشمن و حامیانش شد.
دبیرکل حزبالله در این بیانیه تأکید کرد: پایداری و توان رزمی مقاومت، تنوع روشهای نبرد و مدیریت دقیق میدان، کنار حمایت مردمی و تحمل آوارگی و فداکاریها، موجب ناکامی دشمن شده است.
دشمن صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی باقی نخواهد ماند
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله در بیانیه امروز خود تصریح کرد: برای تاریخ این را ثبت کنید، دشمن صهیونیستی در هیچ وجب از سرزمینهای اشغالی باقی نخواهد ماند و ساکنان این مناطق به سرزمینهای خود باز خواهند گشت.
او افزود: همانطور که با هم مقاومت کردیم، با هم بازسازی خواهیم کرد.
5 مطالبه برای تحقق راهحل بحران در لبنان
شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: راهحل، تحقق پنج مطالبه اساسی است که شامل توقف کامل تجاوز زمینی، دریایی و هوایی، عقبنشینی دشمن صهیونیستی از اراضی اشغالی، آزادی اسرا، بازگشت ساکنان به تمامی شهرها و روستاها و آغاز بازسازی است.
دبیرکل حزب الله تأکید کرد: مقاومت از سلاح خود دست نخواهد کشید و این سلاح برای دفاع و مقابله با تجاوز ضروری است.
............
پایان پیام
نظر شما