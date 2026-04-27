به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی احمدپور در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت یاد شهدا، به تبیین مفهوم ایثار و آثار آن پرداخت.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَیُؤْثِرُونَ عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (حشر، ۹) اظهار داشت: ایثار، مقدم داشتن امر خدا و دیگران بر خواسته نفسانی است. حضرت ابراهیم(ع) با ایثار، و گذشتن از فرزند خود در راه خدا ردپایی از خود به‌جای گذاشت که تا ابد در «مقام ابراهیم» باقی است. این اثر، «ایثار» نامیده می‌شود و تنها انسان قابلیت خلق اثری جاودانه را دارد.

سخنران حرم مطهر افزود: ایثار «أَحْسَنُ الْإِحْسَانِ» است و یکی از مهم‌ترین آثار آن، ایجاد امنیت است. در هشت سال دفاع مقدس، ایثارگرانی از جان، مال و فرزندان خود گذشتند تا دیگران در آرامش بخوابند. در پنجاه روز اخیر نیز حضور مردم در خیابان‌ها، اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما همین حضور، امنیت آفریده است. آنها که شب در رختخواب خود آسوده می‌خوابند، نمی‌دانند چه کسانی نخوابیده‌اند تا این آرامش برقرار شود.

حجت‌الاسلام احمدپور با بیان اینکه کرامت انسانی با ایثار به دست می‌آید، تصریح کرد: انسان با سواد دارای مقام کریم نمی‌شود؛ طلا یک گرم باشد یا یک تن، طلاست. کرامت با ایثار آشکار می‌شود. امیرالمؤمنین(ع) در رختخواب پیامبر(ص) خوابید و ایثار کرد. در جنگ خندق با یک ضربه، لشکر کفر را درهم شکست.

وی در پایان با اشاره به رهبر شهید که باوجود مجروحیت دست، از درمان کامل خودداری کرد تا جانبازان دیگر احساس کمبود نکنند و نیز حماسه‌سازان گمنام امنیت، خاطرنشان کرد: وعده الهی «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» حق است. در جنگ احزاب، خداوند به دست علی(ع) پیروزی را رقم زد. نترسید و دل به دریا بزنید. هر کس به‌اندازه خود می‌تواند ایثار کند. قطره اگر با دریا باشد، خود دریا می‌شود. ان‌شاءالله خداوند رزمندگان اسلام را یاری کند و نابودی آمریکا و اسرائیل را به ارمغان آورد.

