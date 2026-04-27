به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، میزبان نشست هماندیشی جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاهی ایرانی مقیم این کشور بود. این نشست با هدف تقویت همدلی ملی و بررسی راهکارهای عملی در حوزه دیپلماسی علمی برای جبران آسیبهای وارده به زیرساختهای علمی کشور در پی تحولات و درگیریهای نظامی اخیر برگزار شد.
در این نشست که با حضور ۱۵ تن از اساتید برجسته ایرانی شاغل در دانشگاههای مالزی، سفیر و رایزنان علمی و فرهنگی کشورمان برگزار شد، ولیالله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور، ضمن تبریک سال نو خورشیدی و دستاوردهای اخیر کشور در عرصه میدانی و دیپلماتیک (از جمله پذیرش شروط دهگانه ایران برای آتشبس)، این موفقیتها را ثمره ایستادگی و مقاومت همهجانبه مردم دانست.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت فکری جامعه آکادمیک خارج از کشور، اعلام کرد که نشستهای هماندیشی با جامعه ایرانیان مقیم مالزی بهصورت دورهای و هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.
دیپلماسی علمی؛ ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاههای آسیبدیده و مراکز علمی مالزی
محور اصلی اظهارات نخبگان دانشگاهی حاضر در این نشست، بهرهگیری از دیپلماسی علمی برای بازسازی و ارتقای جایگاه علمی ایران بود. در این راستا، اساتید پیشنهادهای عملیاتی دقیقی را مطرح کردند:
در زمینه انتقال پروژههای تحقیقاتی؛ با توجه به آسیبدیدگی برخی تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی داخلی، پیشنهاد شد زمینه ادامه تحقیقات پژوهشگران ایرانی در دانشگاهها و آزمایشگاههای مالزی فراهم شود.
برای استفاده از ظرفیت اساتید وابسته؛ برای تسهیل ارتباطات نهادینهشده نیز پیشنهاد شد اساتید مقیم مالزی بهعنوان اساتید وابسته به دانشگاههای داخل کشور متصل شوند تا از جایگاه حقوقی و امکانات دانشگاههای مالزی به نفع پژوهشگران داخلی استفاده شود.
تأسیس پایگاه داده جامع نخبگان؛ ایجاد سامانهای مشابه سامانه «میخک» برای ثبت اطلاعات اساتید، محققان و حتی روانشناسان ایرانی مقیم خارج نیز در این نشست مطرح و پیشنهاد شد تا نیازهای علمی، پژوهشی و مشاورهای داخل کشور بهصورت ساختاریافته به ظرفیتهای خارج از کشور متصل شود.
ضرورت شبکهسازی، روایتگری و مدیریت سیستماتیک
بخش دیگری از این هماندیشی به آسیبشناسی عملکردها و لزوم برنامهریزی آیندهنگرانه اختصاص داشت. نخبگان حاضر بر لزوم مدیریت سیستماتیک در سطح دانشگاهی و دولتی تأکید کرده و خواستار پرهیز از تصمیمات مقطعی شدند. همچنین، استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی برای ایجاد «روایتگری مستمر» از موفقیتها و تقویت غرور ملی در میان نسل جوان، از جمله مطالبات جدی اساتید بود. در همین رابطه، به راهاندازی کانالهای ارتباطی و رسانهای نظیر «روایت ایران» در منطقه آسهآن با هدف مدیریت افکار عمومی اشاره شد. اساتید همچنین تأکید کردند که رفع تحریمهای اولیه و ثانویه کلید اصلی توسعه همکاریهای علمی، جذب دانشجوی خارجی و تسهیل چاپ مقالات بینالمللی است.
مشارکت فرهنگی و حمایتهای بشردوستانه مدنی
در بخش فرهنگی این نشست، حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، با اشاره به اعلام آمادگی مؤسسات غیر دولتی مالزی برای ارسال کمکهای بشردوستانه (شامل ۱۶۷ کانتینر به نیت دانشآموزان شهید میناب)، خواستار مشارکت نخبگان در پویشهای ملی و صدور بیانیه در محکومیت هدف قرار گرفتن نهادهای علمی شد.
در پایان این نشست صمیمانه، بر لزوم پیگیری عملی مصوبات، پایبندی طرفهای ایرانی به تعهدات در تفاهمنامههای بینالمللی دانشگاهی، و استمرار ارتباط ارگانیک میان رایزنی علمی سفارت و پژوهشگران مقیم مالزی تأکید شد تا دستاوردهای دیپلماسی علمی فارغ از تغییرات مدیریتی، بهصورت پایدار در خدمت منافع ملی کشور قرار گیرد.
