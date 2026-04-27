با سوءظن به فرماندهان و مسئولان وحدت را از بین نبریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد شریفیان در سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر، یکشنبه ۶ اردیبهشت در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) ذیل آیه شریفه «قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (توبه، ۱۰۵) اظهار داشت: حضرت رضا(ع) فرمودند «صبح و شب وضعیت شما در مرئی و منظر ماست»؛ بنابراین در ایام سخت، توسل به اهل‌بیت(ع) را نه‌تنها کم‌رنگ، بلکه پررنگ‌تر کنیم.

وی افزود: امروز مجاهدت‌های پشت‌صحنه بسیاری وجود دارد؛ بازنشستگان نیروهای نظامی با محاسن سفید در بیابان‌ها مشغول پاسداری هستند و کودکی چندروزه به شهادت رسید. خداوند این اعمال را می‌بیند و قبول می‌کند. همان‌گونه که در جنگ خندق، حضرت رسول(ص) با کلنگ زدن به سنگی جرقه‌ای دید و فرمود «ایران و روم فتح شدند» و برخی مسخره کردند، اما خداوند همان عمل کوچک را قبول کرد و به پیروزی بزرگ تبدیل نمود. امروز نیز حضور مردم در میادین، نماز شب، دعا و پشتیبانی از رزمندگان، همان عمل مقبولی است که خداوند آن را رشد خواهد داد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به قدرت کنونی ایران خاطرنشان کرد: امروز ایران آن‌چنان عزتی دارد که علی‌رغم خباثت دشمن، خودش برای آتش‌بس التماس و از مواضعش عقب‌نشینی می‌کند. رمز این پیروزی، استقامت مردم و تشخیص صحیح رهبر شهید از حرکت مؤمنانه و شاکله درست انقلاب است.

وی تأکید کرد: ممکن است در تصمیم‌های جزئی اشتباهاتی رخ دهد، اما جهت‌گیری کلان انقلاب درست است؛ لذا هرگز نباید با سوءظن و برچسب خیانت به فرماندهان و مسئولین، وحدت را شکست. حسن‌ظن، انتقاد دلسوزانه و اتحاد زیر پرچم ولایت، تنها راه عبور از فتنه‌هاست. این پیروزی‌ها را با مطالبه‌گری صحیح و تثبیت استقامت، تا ظهور امام‌زمان(عج) ادامه دهیم.

