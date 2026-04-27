قدردانی پزشکیان از همبستگی دولت و مردم آفریقای جنوبی با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به «سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی، فرارسیدن بیست‌وهفتم آوریل سالروز آزادی این کشور را به دولت و مردم آفریقای جنوبی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در پرتو تلاش‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در مسیر ایجاد جهانی عاری از تبعیض، جنگ، استعمار و برتری‌طلبی حرکت کنند.

رئیس‌جمهوری همچنین از ابراز همبستگی جمهوری آفریقای جنوبی با مردم ایران قدردانی کرد.

