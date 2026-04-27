جلسه محاکمه نتانیاهو باز هم لغو شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه 12 اسرائیل خبر داد که جلسه محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خصوص مسائل فساد لغو شده است.

به گزارش الجزیره، این شبکه افزود لغو جلسه پس از آن صورت گرفت که وکیل وی خواستار تعویق آن به دلایل امنیتی شد.

گفتنی است نتانیاهو در سه پرونده موسوم به 1000 و 2000 و 4000 به فساد و رشوه و تخلف در امانتداری متهم شده است که در صورت محکومیت، ممکن است منجر به زندانی شدن او شود.

شایان ذکر است که افزون بر محاکمه داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم بازداشت نتانیاهو را به دلیل مسئولیت او در ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

این چندمین بار است که جلسات دادگاه نخست وزیر اسرائیل به تعویق می‌افتد.

..........

پایان پیام/ 218

