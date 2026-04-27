اعترافات نظامیان صهیونیست به ارتکاب جنایت در غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه هاآرتص گزارش داد، اعترافات نظامیان صهیونیست بیانگر ارتکاب جنایات از سوی آن‌ها علیه غیرنظامیان فلسطینی در جنگ غزه است.

برخی از این نظامیان از شدت بار روانی جنایات انجام داده، از ارتش خارج شده و برخی دیگر نیز اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند.

نظامیان صهیونیست اعتراف کرده‌اند که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی از شوک‌های روانی رنج می‌برند.

آن‌ها از جنایات گسترده‌ای صحبت کرده‌اند که نسبت به گذشته افزایش یافته و طی ماه‌های گذشته تبدیل به چیزی شبیه سونامی شده است.

................

پایان پیام

‌