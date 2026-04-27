به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و خنثی کردن توطئه دشمنان، اعلام حمایت خود را از هیات مذاکره کننده کشورمان اعلام و تاکید کردند که تصمیمسازی و تصمیمگیری حول محور رهبر انقلاب با اجماعی مثال زدنی درحال انجام است.
در این بیانیه آمده است: «عملیات ترکیبی دشمن آمریکایی - صهیونی نشان میدهد که جنگ نظامی درحال ورود به مرحلهای پیچیده شامل اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جنگ روانی و رسانهای است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردمی است که با حضور خیره کننده خود در نزدیک به دو ماه گذشته، جهان را به حیرت وا داشتهاند».
۲۶۱ نماینده مجلس در این بیانیه تاکید کردهاند: «دشمن به درستی میداند که عامل اصلی شکست او در جبهه نظامی، اتحاد و انسجام مردم ایران و پشتیبانی آنها از فرماندهان و میدان جنگ بوده است که مظاهر بی نظیر آن را در خیابانهای سراسر وطن عزیزمان شاهد بوده و هستیم. از همین رو، اکنون که ظاهرا در دوره سکوت صحنه نبرد نظامی هستیم و یک دور مذاکره با دشمن انجام شده است، آمریکا و رژیم صهیونی درپی ایجاد خطای محاسباتی در میان مردم و رواج دادن بی اعتمادی به مسئولان از جمله هیات مذاکره کننده کشورمان است».
در این بیانیه تاکید شده است: «ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران، به این هیات و به ویژه رییس محترم قوه قانونگذاری دکتر محمدباقر قالیباف که به عنوان مسئول هیات مذاکره کننده، قدم در میدان جدید مبارزه با دشمن گذاشتهاند، اعتماد داریم و از آنها حمایت و پشتیبانی میکنیم و به پافشاری آن هیئت بر دفاع و تامین منافع ملی و حقوق کشور اعتقاد راسخ داریم».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه یادآور شدهاند: «در این میان دشمنان تلاش میکنند از طریق عملیات های رسانهای، روایت سازیهای جعلی، ناقص و القای اختلاف میان مسئولان ضمن ایجاد ابهام در افکار عمومی به ویژه بین متدینین و مدافعان انقلاب و وطن و درگیر کردن جامعه با روایتهای متناقض در داخل، تمرکز را از دشمن اصلی منحرف ساخته و در حقیقت به دنبال جبران شکست نظامی و استعفاهای متعدد در دولت و ارتش امریکا، در جنگ سیاسی و شناختی هستند. البته که این طراحی دشمن نیز توسط مردم مبعوث شده با خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد».
۲۶۱ نماینده مجلس در این بیانیه یادآور شدهاند: «ما نمایندگان مردمی که لحظهای تنگه خیابان را رها نکردهاند، تاکید میکنیم، علیرغم وجود ترورهای سنگین دشمن به خصوص شهادت امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای، در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تصمیم سازی و تصمیمگیری، حول محور رهبر رشید و معظم انقلاب با شجاعت، درایت و اجماعی مثال زدنی درحال انجام است».
در ادامه این بیانیه آمده است: «بر این اساس از همه فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی میخواهیم از گمانهزنی و تحلیل با تکیه بر شایعات و اطلاعات ناقص پرهیز کرده و اجازه ندهند طراحیهای دشمن در جنگ شناختی، کام مردم را تلخ کند و امید است درسایه استقامت، وحدت و صبوری این ملت قهرمان وتحت رهبری مقام عظمای ولایت بزودی جهانیان شاهد پیروزی ایران اسلامی وجبهه مقاومت برکفر واستکبار جهانی باشند».
