مخالفت ارتش لبنان با تشکیل «تیپ ویژه» و مذاکرات سیاسی در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لبنان در حال نزدیک شدن به تاریخ ۲۹ مه، زمان مقرر برای آغاز روند امنیتی مذاکرات مستقیم با رژیم اسرائیل با نظارت واشنگتن است. در حالی که تنش‌های نظامی در جنوب و هشدارهای سیاسی داخلی افزایش یافته، مقامات در حال آماده‌سازی هیئت نظامی برای شرکت در نشست پنتاگون هستند. با این حال، روند تشکیل این هیئت با مشکلات جدی مواجه شده است؛ به‌طوری که به‌رغم نظارت مستقیم «جوزف عون» رئیس‌جمهور بر انتخاب اعضا، شماری از افسران ارتش با اعتراض به کل این روند و تلقی آن به عنوان توهینی به جایگاه حاکمیت، از مشارکت در آن خودداری کرده‌اند. در همین حال، جنبش‌های حزب‌الله و امل نیز اعلام کرده‌اند که هیچ ارتباطی با این روند ندارند.

معضل اصلی در این مسیر، فشارهای واشنگتن برای تحمیل شروطی از جمله خلع سلاح حزب‌الله به عنوان پیش‌شرط اقدامات اسرائیل است. فرماندهی ارتش لبنان با درک تله‌های موجود در طرح آمریکا، با رئیس‌جمهور بر سر اصول ثابتی توافق کرده است که مهم‌ترین آن، مخالفت قاطع با طرح مداخله‌جویانه واشنگتن برای تشکیل یک «تیپ ویژه» در جنوب با هدف خلع سلاح قهری حزب‌الله است. ارتش هشدار داده است که چنین اقدامی ضمن خدشه‌دار کردن حاکمیت نهاد نظامی و ایجاد شکاف، به دلیل ماهیت فرقه‌ای و امتیازات خاصی که آمریکایی‌ها برای آن در نظر گرفته‌اند، می‌تواند به فروپاشی و انفجار ارتش از درون منجر شود.

فرماندهی ارتش به مقامات سیاسی تفهیم کرده است که ماموریت این هیئت کاملاً فنی و محدود به تعیین نقاط جغرافیایی، ترسیم مختصات مرزی و تعیین محدوده اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ خواهد بود و اعضای آن به هیچ وجه وارد هیچ‌گونه بحث سیاسی نخواهند شد. با وجود این چارچوب مشخص، محافل سیاسی در بیروت هشدار می‌دهند که ورود به این روند در شرایطی که آمریکا صرفاً در جهت منافع تل‌آویو اعمال نفوذ می‌کند و حتی حداقلِ خواسته‌ها یعنی آتش‌بس قطعی محقق نشده است، لبنان را در تله‌ای گرفتار می‌کند که در آن به جای توقف تجاوز، امتیازات بیشتری از دست خواهد داد.

