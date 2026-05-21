به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب این راهبرد جدید، مقاومت روز گذشته سرهنگ «مائیر بیدرمن»، فرمانده تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش اسرائیل را با استفاده از یک پهپاد انفجاری در ساختمانی در جنوب لبنان هدف قرار داد که به مجروحیت شدید وی و زخمی شدن چند نظامی دیگر منجر شد.

مقاومت همچنین فرمانده گروهانی از گردان مهندسی ۶۰۱ و واحدی مرتبط با دفتر سخنگوی ارتش را هدف قرار داد.

پیش از این نیز فرمانده تیپ ۳۰۰ ارتش اسرائیل در پایگاه «شومیرا» – که از مهم‌ترین مراکز فرماندهی نزدیک مرز است – با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته بود.

تکرار این الگو در یک بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهنده رویکرد عملیاتی جدیدی برای فرسایش ساختار فرماندهی تاکتیکی دشمن است و صرفاً به هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات محدود نمی‌شود. استفاده از پهپادهای تهاجمی دقیق نشان از پیشرفت توان اطلاعاتی و عملیاتی مقاومت دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد تحرکات فرماندهان را حتی در نقاط ظاهراً امن و محافظت‌شده ردیابی و هدف قرار دهند؛ موضوعی که نگرانی فزاینده‌ای را در درون نهاد نظامی اسرائیل در خصوص امنیت اتاق‌های فرماندهی مرزی ایجاد کرده است.

در عرصه نبردهای زمینی، تلاش‌های ارتش اسرائیل برای باز کردن یک محور نظامی به سمت «قلعه شقیف» در جنوب لبنان به دلیل مقاومت شدید، حملات توپخانه‌ای و کمین‌ها تاکنون ناکام مانده است. همزمان، تلاش نیروهای اسرائیلی برای ورود به شهرک «حداثا» نیز پس از روزها بمباران سنگین و استفاده از تجهیزات زرهی با شکست مواجه شد. نیروهای مهاجم که سعی در شکستن خطوط دفاعی داشتند، در کمین‌های مقاومت گرفتار شده و پس از انهدام چهار تانک «مرکاوا» و تحمل تلفات، مجبور شدند زیر پوشش دود غلیظ به سمت شهرک «رشاف» عقب‌نشینی کنند.

............

پایان پیام