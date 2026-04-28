پیام عراقچی به مناسبت چهلمین روز شهادت لاریجانی؛ فقدان او غیبت یک پشتوانه فکری و ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی تاکید کرد که فقدان چنین سرمایه‌ای، تنها فقدان یک فرد نیست بلکه غیبت یک پشتوانه فکری و ملی است.

متن پیام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

چهلمین روز از شهادت دکتر علی لاریجانی در حالی فرا رسیده است که امروز بیش از هر زمان دیگری فقدان او احساس می‌شود.

شخصیت دکتر شهید لاریجانی عصاره شجاعت، شکیبایی و خردورزی در میدان‌های داخلی و بین‌المللی بود؛ مردی که در کنار مسئولیت‌های سنگین سیاسی و راهبردی، چهره‌ای اندیشمند و معلمی متعهد بود.

او از معدود شخصیت‌هایی بود که سیاست را نه صرفاً عرصه قدرت، بلکه میدان مسئولیت اخلاقی و عقلانیت تاریخی می‌دانست. این ویژگی در او به شکل جسارت در تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های سخت و خویشتن‌داری در مواجهه با فشارها بروز می‌یافت.

شجاعت او در مقام یک شخصیت تصمیم‌ساز در مقاطع حساس و تعیین‌کننده به‌وضوح آشکار بود؛ اما آنچه به شخصیت او عمق بیشتری می‌بخشید، صبوری آگاهانه در برابر فشارها و چالش‌ها بود که در برابر آنها مسیر قاطع اما آرام، مدبرانه و غیرهیجانی را برمی‌گزید.

حضور او برای ایران تنها حضور یک مدیر یا دیپلمات نبود، بلکه نقطه اتکایی فکری و اطمینان‌بخش برای نظام تصمیم‌سازی کشور به شمار می‌رفت؛ شخصیتی که بسیاری در لحظات پیچیده، به تحلیل، درایت و نگاه راهبردی او تکیه می‌کردند.

فقدان چنین سرمایه‌ای، تنها فقدان یک فرد نیست، بلکه غیبت یک پشتوانه فکری و ملی است.

روحش شاد و یادش گرامی.

......

پایان پیام/ ۲۱۸