به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد که فشارهای سیاسی و نظامی با هدف درهم شکستن اراده مقاومت نمی‌تواند به تسلیم منجر شود و مقاومت همچنان بر گزینه مقابله با اشغالگری و دفاع از حاکمیت لبنان پایبند خواهد ماند.

«محمد رعد» در پیامی خطاب به حامیان مقاومت گفت که این جریان همواره نماد عزت و کرامت بوده و محیط اجتماعی پشتیبان مقاومت، الگویی از صبر، پایداری و فداکاری در دفاع از لبنان و آرمان فلسطین ارائه کرده است.

وی افزود که حزب‌الله و جنبش امل ادامه‌دهنده راه نسلی هستند که به آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و مخالفت با هرگونه تحمیل خارجی باور دارد.

مقاومت در برابر فشارها و قیمومیت خارجی

رعد با اشاره به شرایط کنونی، آنچه را که متوجه حامیان مقاومت شده، بخشی از جنگی ویرانگر برای شکستن اراده آنان از طریق آوارگی، تخریب و فشارهای سیاسی توصیف کرد.

او گفت که بازیگران بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در قالب نقش‌های مختلف برای تحمیل تسلیم و وادارسازی مقاومت به عقب‌نشینی تلاش می‌کنند.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت همچنین تأکید کرد که سلاح مقاومت، مهم‌ترین مانع در برابر تثبیت اشغالگری و سلطه‌جویی است و هرگونه طرحی که به حاکمیت ملی لبنان آسیب بزند یا این کشور را تحت قیمومیت خارجی قرار دهد، مردود است.

مقاومت برای دفاع از لبنان می‌جنگد

رعد اظهار داشت که مقاومت نبرد خود را برای دفاع از موجودیت مردم لبنان، سرزمین این کشور و حق تصمیم‌گیری مستقل ملی دنبال می‌کند.

وی همچنین گفت: اتکا به آمریکا یا حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌تواند ملت‌های منطقه را از تهدیدها و اهداف توسعه‌طلبانه این رژیم مصون نگه دارد.

او تأکید کرد که مقاومت به نیابت از هیچ‌کس نمی‌جنگد، بلکه در حال انجام یک مسئولیت ملی و اخلاقی در برابر تجاوز و اشغالگری است.

تاریخ درباره تماشاگران قضاوت خواهد کرد

این نماینده پارلمان لبنان از مواضع برخی کشورها که به گفته او مدعی حمایت از لبنان هستند اما همزمان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند، انتقاد کرد.

رعد گفت: تاریخ درباره کسانی که تنها نظاره‌گر بوده‌اند یا در این روند همدستی کرده‌اند، قضاوت خواهد کرد.

وی همچنین از آنچه شریکان وطن نامید خواست به وعده‌های خارجی دل نبندند و هشدار داد که برخی قدرت‌ها در پی کنترل لبنان و تقسیم منافع با دشمن هستند.

تأکید بر ادامه مسیر مقاومت

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان تأکید کرد که مقاومت به مسیر خود در مقابله با اشغالگری و تجاوز ادامه خواهد داد و گزینه اصلی آن همچنان ایستادگی و پایداری، فارغ از میزان هزینه‌ها و فداکاری‌ها خواهد بود.

او تصریح کرد: پیروزی، حق مؤمنان صبور و استوار است.

