به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای با تبریک و تهنیت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت ثامنالحجج(ع)، ضمن پاسداشت «حماسه رمضان» و گرامیداشت رشادتها و جانفشانیهای مدافعان کشور، از عموم هموطنان و هیئتهای مذهبی دعوت مینماید امشب در میادین و معابر سراسر کشور باهمخوانی صلوات خاصه امام رئوف (ع) و توسلی عارفانه، صحیفه جان خود را به انوار رضوی مزین سازیم.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
دهه کرامت امسال با حضورحماسی مردم در میادین و خیابانها جلوههای با شکوهی یافته است و میلاد هشتمین اختر تابناک سپهر امامت و ولایت، حضرت امام علی بن موسی الرضا(علیه آلاف التحیة و الثناء)، بیش از هر سال، تجلیگاه ایمان و یادآور طلوع کریمانهترین ستاره از تبار زهرای اطهر(س) و فرصتی دوباره برای به تصویر کشیدن همدلی، ایستادگی و تداوم حماسههای بینظیر «جنگ رمضان» است؛ حماسههایی که در جان این ملت ریشه دوانده و با هر فراز و نشیب تاریخی، تازهتر و پرشکوهتر از پیش، میوه میدهد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با تبریک و تهنیت فرارسیدن سالروز ولادت امام رئوف و مظهر کرامت و رافت، حضرت ثامنالحجج(ع) و قدردانی از حضور باشکوه و احساسمسئولیت ملی در تجمعات این روزها و شبهای سرنوشتساز، ضمن پاسداشت «حماسه رمضان» و گرامیداشت رشادتها و جانفشانیهای مدافعان کشور، از عموم هموطنان ارجمند و هیئتهای مذهبی دعوت مینماید که امشب از ساعت ۲۰ برای گرامیداشت میلاد امام مهربانیها در میادین و معابر سراسر کشور حضور یابند.
در این مراسم رأس ساعت ۲۱ با همخوانی صلوات خاصه امام رئوف (ع) و توسلی عارفانه، صحیفه جان خود را به انوار رضوی مزین میسازیم.
