به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا -حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم شب گذشته در شرح آیات پایانی سوره مبارکه فتح در «کرسی تلاوت مهدوی» در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به شأن نزول آیات ۲۷ تا ۲۹ سوره فتح شامل صلح حدیبیه و وعده ورود به مسجدالحرام، اظهار داشت: پس از انعقاد صلح حدیبیه که عدّه‌ای گمان کردند خواب پیامبر(ص) محقق نشد، این آیات نازل شد و سال بعد مسلمانان وارد مکه شدند و دو سال بعد فتح مکه رخ داد. وعده‌های الهی اگرچه گاهی با تأخیر محقق می‌شود، اما تخلف‌ناپذیر است.

وی افزود: خداوند در سوره اسراء وعده داده هنگامی که بنی‌اسرائیل به حد نهایت فساد برسند، بندگانی را مبعوث می‌کند که بر آنها پیروز شوند. امروز ملت ایران برای مبارزه با ظلم و فساد صهیونیسم جهانی مبعوث شده است. این حضور میلیونی شب‌ها در خیابان‌ها و میادین، امری طبیعی نیست؛ این همان بعثتی است که قرآن از آن یاد کرده و وعده پیروزی آن قطعی است.

حاج ابوالقاسم ادامه داد: آیه ۲۸ سوره فتح خبر از غلبه دین اسلام بر همه ادیان می‌دهد که در روایات، تحقق آن در عصر ظهور امام‌زمان(عج) دانسته شده است.

سخنران حرم مطهر خاطرنشان کرد: آیه پایانی سوره فتح، ویژگی‌های مردان تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز را چنین برشمرده است که در برابر کفار باصلابت و انعطاف‌ناپذیرند؛ در برابر مؤمنان مهربان و عطوفند؛ اهل رکوع و سجده‌اند؛ دل به لطف و رضای خدا بسته‌اند و نشانه‌های ایمان در چهره‌شان آشکار است.

