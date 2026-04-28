به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در سیزدهمین همایش «طوبای کرامت» و در جمع قرآنیان و دست‌اندرکاران مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر، ضمن تبریک دهه کرامت و ایام ولادت امام رضا(ع)، با اشاره به روایتی از آن حضرت که فرمود «مَنْ زَارَهَا عَارِفًا بِحَقِّهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، اظهار داشت: زائر واقعی حضرت فاطمه معصومه(س) کسی است که احیاگر قرآن باشد؛ همان‌گونه که آن بانوی بزرگوار در راه قرآن و عترت، عالمانه، مهاجرانه و مجاهدانه تلاش کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) از ایشان به عنوان «سیدالشهدای انقلاب در عصر غیبت» یاد کرد و افزود: دشمنان گمان می‌کردند با شهادت این شخصیت جامع می‌توانند چراغ انقلاب را خاموش کنند و به ثروت‌های ملی دست یابند. اما خداوند متعال با حضور شما مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان قرآنی، چنان بر دهان آن یاوه‌گویان کوبید و اکنون با قدم‌های خود در خیابان‌ها و میادین، پای بر گلوی کثیف ترامپ قمارباز گذاشته‌اید و این قدم‌ها او را خفه خواهد کرد.

تولیت آستان مقدس با اشاره به حضور ۶۰ درصدی بانوان در عرصه‌های قرآنی تصریح کرد: این که بانوان و دختران ما در حفظ قرآن و نیز حضور در خیابان‌ها و میادین سبقت گرفته‌اند، واقعاً جای افتخار دارد. حفظ قرآن تنها حفظ کلمات نیست، بلکه جاری‌سازی اخلاق و منش الهی در رگ‌های جامعه است. تلاوت شما، استشمام شمیم بهشت در صحن و سرای این آستان ملک‌پاسبان حضرت معصومه(س) است.

وی در ادامه خطاب به مسئولان و خادمان مرکز قرآن و حدیث، از مجاهدت‌های خالصانه آنان در سنگر تعلیم و ترویج معارف قرآن تقدیر کرد و گفت: تلاش‌های شما در تربیت نسل قرآنی، حسنه و صدقه جاریه‌ای است که در پرونده اعمالتان ثبت می‌شود.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: شما مسئولان مرکز قرآن و حدیث، بین کتاب الله و عترت رسول الله(ص) جمع کرده اید. این عزیزانی که در محضر کریمه اهل بیت(س) شاگردی می‌کنند، مصداق بارز «حَمَلَةُ الْقُرْآنِ» هستند. خوشا به حال شما که این توفیق را دارید. رهبر شهید ما آرزو می‌کرد چنین نوجوانانی در جامعه باشند و امروز الحمدلله این آرزو تحقق یافته است.

وی در پایان از خانواده‌های قرآنی که خود پدران و مادرانشان نیز در مسیر قرآن گام برمی‌دارند، قدردانی کرد و گفت: تا زمانی که خانواده مربیان و مسئولان قرآنی اهل قرآن نباشند، نمی‌توانند مربیان خوبی برای جامعه باشند.

