تلفات حملات پاکستان به کنر به ۷ کشته و ۷۵ زخمی رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رییس اداره صحت عامه/بهداشت و درمان حکومت طالبان در استان کنر اعلام کرد که شمار تلفات حملات روز دوشنبه پاکستان به این استان به ۷ کشته و ۷۵ زخمی افزایش یافته است.
مظفر مخلص، رییس صحت عامه کنر، گفت که وضعیت تعدادی از زخمیها وخیم است و برخی از آنها برای درمان به بیمارستان مرکزی ننگرهار منتقل شدهاند.
پیش از این، نجیبالله حنیف (رییس اطلاعات و فرهنگ کنر) آمار اولیه را ۳ کشته و ۴۵ زخمی اعلام کرده بود. منابع بیمارستان دولتی کنر نیز ارقامی نزدیک به ۴ کشته و ۴۷ زخمی گزارش داده بودند که اکنون بهروزرسانی شده است.
حملات راکتی و توپخانهای پاکستان، دانشگاه سیدجمالالدین افغانی در مرکز استان کنر (اسدآباد) و مناطق مسکونی اطراف آن را هدف قرار داد. در میان زخمیها، شماری از دانشجویان، اساتید، زنان و کودکان گزارش شده است.
این حملات که روز دوشنبه (۷ اردیبهشت) رخ داد، یکی از شدیدترین تنشهای مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان به شمار میرود.
مقامات محلی تأکید دارند که اکثر قربانیان غیرنظامی بودهاند.
