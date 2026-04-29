به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا _ دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارشی که امروز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت منتشر شد، گفته است که در پی افزایش درگیری‌ها در مناطق شرقی افغانستان، نیازهای بشردوستانه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین حمله در استان کنر افغانستان، هفت تن کشته و ۷۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اوچا افزوده است که هرچند شدت درگیری‌ها در مقایسه با ماه مارس کاهش یافته بود، اما تحولات اخیر بار دیگر وضعیت امنیتی و انسانی را وخیم کرده است.

در گزارش آمده است که هیأت‌های حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان بین ۱ تا ۷ آوریل در شهر ارومچی چین گفت‌وگوهایی را انجام داده و برای تدوین «یک طرح جامع» به‌منظور حل مشکلات به توافق رسیده بودند، اما با این وجود، حملات در روزهای اخیر از سر گرفته شده است.

اوچا در این گزارش تأکید کرده است که حملات اخیر عمدتاً اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این نهاد، بین ۱۹ تا ۲۱ آوریل چندین گلوله هاوان به خاک افغانستان شلیک شده که در نتیجه آن، یک مدرسه، یک مرکز درمانی و یک سایت مخابراتی در شهر دانگام استان کنر افغانستان تخریب شده است.

همچنین به حملات توپخانه‌ای دو روز پیش بر شهر اسعدآباد استان کنر افغانستان اشاره شده که در جریان آن، دانشگاه سیدجمال‌الدین افغان هدف قرار گرفته است.

اوچا افزوده است که در هفته‌های اخیر بیش‌ترین خسارات به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز درمانی و مدارس در مناطق شرقی کشور وارد شده است.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۹ مرکز درمانی بسته شده، فعالیت‌شان تعلیق شده یا با ظرفیت کاهش‌یافته کار می‌کنند که این وضعیت دسترسی حدود ۷۸ هزار نفر به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار داده است.

در ادامه آمده است که دسترسی به برخی شهرها، از جمله ناری و سرکانی در کنر و دربابا، گوشته و لعل‌پور در ننگرهار، به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از گلوله‌باران‌های مداوم و آلودگی به مهمات منفجرنشده همچنان محدود باقی مانده است.

..............

پایان پیام/