امام معصوم، رفیق همراه و دلسوز برای پیروان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسن نوراللهی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین جایگاه امامت در قرآن پرداخت و اظهار داشت: خداوند در آیه ۸ سوره تغابن از مؤمنان می‌خواهد به خدا، رسول و «نوری که نازل کرده‌ایم» ایمان بیاورند. امام باقر(ع) در پاسخ به ابوخالد کابلی فرمودند: «النُّورُ هُوَ الْإِمَامُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ».

سخنران حرم مطهر همچنین به آیه «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» اشاره کرد و با نقل روایاتی گفت: مراد از «صراط مستقیم»، ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است و «صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ» یعنی کسانی که نعمت امامت به آنان داده شده است. امام رضا(ع) فرمودند «نعمتی که در روز قیامت از بندگان سؤال می‌شود، نعمت ولایت اهل‌بیت(ع) است، نه خوردنی و آشامیدنی».

وی با اشاره به معجزات جاویدان امام رضا(ع) در مسیر هجرت از مدینه به مرو، افزود: نقل شده در منطقه «ده‌سرخ» که آبی برای وضو نبود، حضرت دست بر زمین نهادند و آب جوشید. در نیشابور، زن نابینایی آرزو داشت جمال امام را ببیند؛ مرکب حضرت بدون ساربان، درب‌خانه آن زن ایستاد و امام با دعا بینایی او را بازگرداند.

نوراللهی تأکید کرد: اگر کسی در این معجزات تردید دارد، به معجزه زمزم بنگرد که پای حضرت اسماعیل(ع) آب را از زمین جوشاند؛ آیا دستان امام معصوم از پای یک کودک که در آینده می‌خواست پیامبر شود کمتر است؟

وی در ادامه به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد که امام را رفیق همراه، پدری مهربان و مادری دلسوز معرفی فرمودند و افزود: وجود مقدس امام‌زمان(عج) نعمت عصر غیبت است و لحظه‌ای نباید از این نعمت غافل شد. دعا، صدقه، نماز استغاثه و تلاوت قرآن به نیابت از آن حضرت، از مصادیق توجه به امام‌زمان(عج) است.

