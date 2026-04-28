به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرد که «قانون مبلغین» پس از تأیید رهبر این گروه، در نشریه رسمی شماره ۱۴۸۳ منتشر شد.

به گفته مطبوعات وزارت‌خانه، این قانون که شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده است، مرجع اجرای آن را وزارت امر به معروف، نهی از منکر و رسیدگی به شکایات حکومت طالبان تعیین کرده است.

قانون جدید شرایط مبلغ، روش‌ها و وسایل دعوت، آداب مبلغ و وظایف او را مشخص کرده است.

وزارت عدلیه تأکیدکرد که «این قانون مبلغین را مکلف گردانیده تا در زمینه بیان فضیلت علم، آموزش ایمان و عقیده اهل السنة و الجماعة، آموزش تمام عبادات، بیان فضیلت جهاد و زکات، آموزش حقوق والدین، اولاد، همسایه، شوهر و خانم و حقوق عام زنان، بیان اطاعت امیر (رهبر طالبان)، فرضیت(وجوب) حجاب، اخلاق نیک، آداب مسجد و سایر مسایل مهم دعوت انجام دهند.»

علاوه بر این، مسئولان حکومت طالبان، مجاهدین، امامان مساجد و عموم مردم نیز مکلف شده‌اند که در امر دعوت با مبلغین همکاری کامل داشته باشند.

وزارت عدلیه تأکید کرده که شهروندان می‌توانند این قانون را به صورت چاپی از اداره انتشارات وزارت عدلیه و به صورت الکترونیکی (PDF) از بخش پایگاه قوانین وبسایت این وزارت دریافت کنند. حق چاپ و نشر این قانون صرفاً برای وزارت عدلیه محفوظ است و چاپ غیرقانونی آن ممنوع اعلام شده است.

این قانون جدید نشان‌دهنده اولویت حکومت طالبان برای تبلیغ و ترویج نظام اعتقادی و فقهی اهل سنت در سطح جامعه و نادیده گرفتن اعتقادات و باورهای شیعیان که حدود ۲۵ درصد این کشور را تشکیل می‌دهند، است.

ابلاغ این قانون که امروز در صفحه رسمی وزارت عدلیه قرار گرفته است، پس از اعلام دیروز این وزارت‌خانه، مبنی بر دولتی بودن بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز در منطقه شیعه‌نشین کابل، صورت گرفته است. آگاهان معتقدند فشارها بر جامعه تشیع در افغانستان تحت حکومت طالبان، روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

