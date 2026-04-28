به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر تحولات عمیق در نظام بین‌الملل اعلام کرد که کشورهای غربی در حال از دست دادن موقعیت مسلط خود در جهان هستند و این روند، زمینه را برای نقش‌آفرینی فزاینده کشورهای «جنوب جهانی/جهان جنوب» فراهم کرده است. وی در پیامی ویدئویی به «مجمع گفت‌وگوی آزاد» تصریح کرد که جهان به‌سوی یک ساختار چندقطبی پیچیده در حال حرکت است.

پوتین با اشاره به اهمیت حاکمیت ملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تأکید کرد کشورهایی که بر استقلال خود پایبند هستند، به‌طور فزاینده‌ای در تعیین مسیر تحولات جهانی نقش ایفا می‌کنند. وی گفت این کشورها می‌توانند بر اساس ارزش‌ها، منابع و اولویت‌های خود، مسیر توسعه‌شان را تعیین کنند؛ موضوعی که به‌گفته او نشانه تغییر بنیادین در نظم جهانی است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تصریح کرد که قواعد و هنجارهای سنتی در اقتصاد و روابط بین‌الملل به‌تدریج کارایی خود را از دست می‌دهند و این روند تا حد زیادی نتیجه عملکرد کشورهای غربی است. به گفته پوتین، اقدامات غرب نه‌تنها موجب تضعیف جایگاه خودشان شده، بلکه باعث ظهور مراکز جدید قدرت در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شده است.

