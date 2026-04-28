به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار میان آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه و سردار سرتیپ رضا طلایی نیک معاون برنامه‌ریزی راهبردی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، طرفین درباره تحولات جاری و همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کردند.

بنا بر اعلام سفارت روسیه در تهران، بلوسوف در این نشست با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل مناقشات از مسیرهای دیپلماتیک، حمایت مسکو از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین با اشاره به شرایط منطقه، برای ملت ایران و نیروهای مسلح این کشور در برابر تهدیدهای پیش‌رو آرزوی پایداری و موفقیت کرد و افزود که روسیه آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های خود برای کمک به حل این وضعیت استفاده کند. وزیر دفاع روسیه در ادامه تصریح کرد که روابط مسکو و تهران مبتنی بر حمایت متقابل است و این رویکرد در هر شرایطی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ما آماده‌ایم هر آنچه در توان داریم برای حل این وضعیت به‌ کار گیریم.

وزیر دفاع روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که مسکو و تهران، همچون گذشته، در هر شرایطی به حمایت متقابل از یکدیگر ادامه خواهند داد.

در مقابل، سردار سرتیپ رضا طلایی نیک نیز ضمن قدردانی از این دیدار، آن را فرصتی برای بررسی روند همکاری‌های مشترک دانست و بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور در حوزه‌های دفاعی و راهبردی تأکید کرد.

..........

پایان پیام