ایران محور گفتگوی وزاری خارجه روسیه و چین !

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه اعلام کرد لاوروف و وانگ یی، مسئله هسته‌ای ایران، بحران اوکراین و اوضاع شبه جزیره کره را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

طبق اعلام دستگاه دیپلماسی روسیه، دو طرف در مورد بحران اوکراین گفتگو و بر حمایت متقابل «در راستای منافع اساسی» یکدیگر تأکید کردند.

وزیر امور خارجه چین، در دیدار با لاوروف گفت: روابط بین روسیه و چین پایدارترین، بالغ‌ترین و از نظر استراتژیک ارزشمندترین روابط بین کشورهای بزرگ در دنیای مدرن است.

وانگ یی، همچنین روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه آسه‌آن در مالزی به همتای روسی خود گفته بود که پکن و مسکو باید هماهنگی استراتژیک خود را برای ارتقای صلح در خاورمیانه تقویت کنند.

وزیر خارجه چین در دیدار با لاوروف، در مالزی بیان کرد: دو کشور باید برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران تلاش کنند. صلح از طریق زور حاصل نمی‌شود و اعمال فشار مشکلات را حل نمی‌کند. گفتگو و مذاکره راه حل است.

