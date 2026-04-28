درخواست غرامت ۲/۵ میلیارد دلاری ۵ ایرلاین آمریکا از ترامپ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت جت در آمریکا به بیش از ۴/۱ دلار در هر گالن، باعث خسارت‌های سنگین برای شرکت‌های هواپیمایی در آمریکا شده است.

این خسارات باعث شده ائتلافی از شرکت‌های هواپیمایی موسوم به «Value Airlines»، به درخواست ۲/۵ میلیارد دلاری کمک اضطراری از دولت وادار شود.

این ائتلاف شامل ۵ شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت شامل «اسپیریت ایرلاینز»، «فرانتیر ایرلاینز»، «آولو ایرلاینز»، «الیجنت ایر» و «سان کانتری ایرلاینز» است.

این ائتلاف که از فوریه سال جاری با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت جت مواجه شده، در بیانیه‌ای گفته این درخواست ۲/۵ میلیارد دلاری یک اقدام ضروری برای ارزان نگه داشتن بلیط‌ها در این دوره بی‌ثباتی است.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این درخواست گفته دولت از این اقدام مطلع است ولی از اظهارنظر قطعی درباره احتمال اجرایی شدن این درخواست خودداری کرده است.

.............

پایان پیام