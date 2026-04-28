به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدعلی فضل‌الله» از هیأتی از کمیته امدادرسانی حزب الدعوه عراق به ریاست «صادق البهادلی» استقبال کرد. در این هیأت، «احمد المبرقع» وزیر ورزش و جوانان عراق، «عبدالمطلب العلوی»، «عباس الدهلکی» و «عبدالستار سعید جمیل وادی» نیز حضور داشتند.

در جریان این دیدار، تحولات اوضاع منطقه و لبنان در سایه جنگ آمریکا و اسرائیل و پیامدهای آن در سطوح سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین هیأت عراقی، حجت‌الاسلام فضل‌الله را در جریان آخرین تحولات عراق که به تشکیل دولت جدید و تلاش برای تقویت وحدت داخلی این کشور منتهی می‌شود، قرار داد.

این هیأت همچنین سلام‌های «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق، و همبستگی او با ملت برادر لبنان را به وی منتقل کرد.

فضل‌الله نیز از این هیأت به‌خاطر ایستادن در کنار مردم لبنان قدردانی کرد و از ملت عراق که با مواضع پیشگامانه خود و کمک‌هایی که از مردم لبنان دریغ نکرده‌اند، همدلی خود را نشان داده‌اند، تمجید کرد.

وی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده اهتمام فراوان به روابط برادرانه میان دو ملت و دو کشور و حمایت همیشگی از لبنان به‌ویژه در این شرایط دشواری است که همه طوایف ملت لبنان به‌خصوص مردم جنوب این کشور با آن روبه‌رو هستند.

فضل‌الله همچنین از حضور این هیأت در لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت در این شرایط سخت و با وجود همه خطراتی که به‌سبب تجاوز مستمر صهیونیستی وجود دارد، تشکر کرد.

از سوی دیگر، صادق البهادلی اعلام کرد که این سفر در درجه نخست با هدف آگاهی از وضعیت آوارگان، بررسی راه‌های کمک به آنان و ایستادن در کنارشان انجام شده است.

وی همچنین همبستگی خود، حزب الدعوه و همه مردم عراق با ملت لبنان را اعلام کرد و تأکید نمود که ملت عراق همچنان در کنار مردم لبنان خواهد ماند و هر آنچه در توان دارد در اختیار آنان قرار خواهد داد؛ به‌ویژه پس از پایان جنگ که شرایط دشوارتر و نیازهای گسترده بازسازی آغاز خواهد شد.

