شهادت، سنگ بنای جمهوری اسلامی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: این نظام این‏قدر جواهر نخبه را به صحنه آورد و به پای انقلاب ریخت و این‏ها را از دست داد، اما نظام تکان نخورد. آن‏هائی که این ترورها را طراحی می‏کردند، قصدشان اشخاص نبود. در درجه‏ی اول قصدشان بی پایه کردن و تهی کردن و نخبه ‏زدائی کردن از انقلاب بود، می‏خواستند انقلاب را با این ترورها، با این فقدانها به شکست بکشانند؛ اما این‏جور نشد و عکس این شد. یعنی پایه‏ ی اصلی نظام که عبارت است از ارتباط مردم و نظام، بیشتر شد. این‏ها همه عبرت های انقلاب ماست و به شما عرض بکنم امروز هم همین است.

امروز هم اگر جانهائی خودشان را در معرض فداکاری و قربانی شدن برای نظام، برای خدا قرار بدهند و در این راه قربانی بشوند، این نظام مستحکم ‏تر خواهد شد؛ ریشه‏ های این نظام مثل همان شجره ‏ی طیبه ‏ای که در قرآن خدای متعال فرموده است، «أصلها ثابت و فرعها فی السّماء»، این‏جور مستحکم است. دلهایمان را این‏جور با مبانی و اصول و ارزشهای انقلاب پیوند بدهیم.

خاصیت کشته شدن در راه خدا این است که انسانی جان خود را صرف میکند برای یک هدف و مقصد الهی و خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ، حضور او را در ملّت او تداوم میبخشد و یاد، فکر و آرمان او زنده میماند. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایه‌گذاری از خود برای اهداف بلندمدّت مشترک بین همه‌ی مردم؛ که البتّه در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ایران هم نیست، برای دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت است.این شهادتها نبود، اگر این فداکاری‌ها نبود، این نظام باقی نمیماند؛ این نهال نظام ، مورد تهاجم طوفانهای سخت بود.