به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در مراسم اکران ویژه و فرش قرمز فیلم سینمایی «بچههای آسمان» که با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقهمندان به سینما در اندونزی برگزار شد، محمد بروجردی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی و دکتر یحیی جهانگیری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.
در این مراسم، سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان با اهدای لوح تقدیر و یادبود، از کارگردان، تهیهکننده، بازیگران و سایر عوامل اجرایی این فیلم قدردانی کردند.
فیلم «بچههای آسمان» نسخه بومیسازیشده اندونزیایی از فیلم ماندگار «بچههای آسمان» ساخته مجید مجیدی است که با اقتباس از این اثر سینمایی ایرانی تولید شده و مفاهیم انسانی، اخلاقی و خانوادگی آن را در بستر فرهنگی اندونزی بازآفرینی کرده است.
این فیلم به مناسبت عید سعید قربان در سینماهای مختلف اندونزی به نمایش درآمده و با استقبال گسترده خانوادهها، مخاطبان و علاقهمندان به سینمای معناگرا مواجه شده است.
محمد بروجردی و دکتر یحیی جهانگیری در حاشیه این مراسم، تولید و اکران آثاری الهامگرفته از سینمای ایران را نمادی از عمق روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و اندونزی دانسته و بر نقش مؤثر هنر و سینما در توسعه تعاملات فرهنگی و تقویت پیوندهای میان ملتها تأکید کردند.
همچنین در این آیین، از تلاشهای عوامل تولید فیلم در معرفی ارزشهای انسانی و اخلاقی مشترک میان فرهنگهای ایران و اندونزی تقدیر به عمل آمد.
