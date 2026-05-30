به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین مومنی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، همزمان با شام عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت با اشاره به سنت امتحان الهی، اظهار داشت: اگر انسان می‌خواهد از پایه‌ای به پایه دیگر برسد، باید امتحان بدهد تا اهلیت و شأنیت او محرز شود. خداوند افراد را مبتلا می‌کند تا مشخص شود آیا از مسیر و مدار الله خارج می‌شوند یا همچنان می‌مانند.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه شیطان نداشته‌های ما را بزرگ و داشته‌های ما را بی‌مقدار جلوه می‌دهد، افزود: در روایت داریم که «البلاء اول الولا» یعنی بلا پیش از ولایت است. هر کس مقرب‌تر باشد، جام بلا بیشتر به او می‌دهند.

حجت الاسلام مؤمنی خاطرنشان کرد: گرفتاری‌ها و بلاها از دو حال خارج نیستند؛ یا خدا می‌خواهد به بنده رتبه و درجه بدهد و مقامش را بالا ببرد، و یا می‌خواهد گناهانش را پاک کند. در هر دو صورت، بنده باید راضی به قضای الهی باشد و غر نزند.

وی با اشاره به آیه شریفه ۳۷ سوره نجم، گفت: حضرت ابراهیم علیه‌السلام در سه آزمون بزرگ الهی سربلند بیرون آمدند؛ آزمون مال و ثروت، آزمون جان و آتش، و آزمون فرزند.

