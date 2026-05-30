به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو ارتش اسرائیل ساعتی پیش اذعان کرد نیروهای مقاومت لبنان شهر «الصفد» واقع در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.
حزبالله با انتشار بیانیهای تأکید کرد که در این حمله، زیرساختهای ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته است.
حزبالله در یک حملهٔ دیگر، ۱۰ موشک به سمت نظامیان صهیونیستی حاضر در شهرک «یحمر الشقیف» شلیک کرد.
نیروهای مقاومت لبنان همچنین محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «بیت لیف» در جنوب لبنان را هدف حملات موشکی قرار داد.
