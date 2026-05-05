بهزاد مریدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن «روز شیراز»، بر اهمیت نگاه شبکه‌ای به ظرفیت‌های استان تأکید و اظهار کرد: هر یک از ۳۷ شهرستان استان، قطعه‌ای حیاتی از پازل بزرگ گردشگری ما هستند و هدف از این تجمع، رسیدن به یک صدای واحد برای توسعه پایدار است.

وی با تبیین رویکرد جدید مدیریتی، عنوان کرد: ما معتقدیم تصمیم‌گیری‌های کلان باید مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد؛ باید چالش‌های واقعی هر منطقه را از زبان مدیران بشنویم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در ادامه افزود: هدف غایی ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، خدماتی ارائه دهیم که علاوه بر جلب رضایت مردم بومی، استان فارس را به مقصدی بی‌بدیل برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند. این امر تنها با تمرکز بر کیفیت خدمات و بهره‌برداری بهینه از اماکن تاریخی و طبیعی میسر خواهد شد.