کشف یک قلعه تاریخی منسوب به دوره کوشانیان در بغلان افغانستان

۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ استان بغلان افغانستان اعلام کرده‌اند که یک قلعه تاریخی در منطقه «جلوگیر» مرکز این استان شناسایی شده است؛ بنابر بررسی‌های ابتدایی، این اثر باستانی احتمالاً به دوره کوشانیان تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که یک قلعه تاریخی با قدمت حدود دو هزار سال در شهرستان بغلان مرکزی استان بغلان افغانستان کشف و شناسایی شده است.

این قلعه در منطقه «جلوگیر» و در نتیجه تلاش‌های مدیریت حفظ میراث‌های فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ این استان شناسایی شده است. 

بر اساس گزارش منتشرشده، شواهد و نشانه‌های ابتدایی موجود در محل نشان می‌دهد که این قلعه به دوره کوشانیان بازمی‌گردد.

در جریان بررسی‌های اولیه، بقایایی از جمله استخوان، قطعات سفال، خاکستر و خشت‌های باریک چهارضلعی به دست آمده است. 

مسئولان محلی تأکید کرده‌اند که این یافته‌ها برای روشن شدن ابعاد تاریخی و فرهنگی، نیازمند بررسی‌های بیشتر از سوی باستان‌شناسان است.

آنان همچنین حفاظت از آثار تاریخی را از اولویت‌های اساسی اداره اطلاعات و فرهنگ بغلان افغانستان دانسته‌اند. 

در همین گزارش آمده است که در سطح استان بغلان افغانستان بیش از ۱۲۵ ساحه تاریخی و باستانی شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های اخیر کشف شده‌اند.

