کشف یک قلعه تاریخی منسوب به دوره کوشانیان در بغلان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که یک قلعه تاریخی با قدمت حدود دو هزار سال در شهرستان بغلان مرکزی استان بغلان افغانستان کشف و شناسایی شده است.

این قلعه در منطقه «جلوگیر» و در نتیجه تلاش‌های مدیریت حفظ میراث‌های فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ این استان شناسایی شده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، شواهد و نشانه‌های ابتدایی موجود در محل نشان می‌دهد که این قلعه به دوره کوشانیان بازمی‌گردد.

در جریان بررسی‌های اولیه، بقایایی از جمله استخوان، قطعات سفال، خاکستر و خشت‌های باریک چهارضلعی به دست آمده است.

مسئولان محلی تأکید کرده‌اند که این یافته‌ها برای روشن شدن ابعاد تاریخی و فرهنگی، نیازمند بررسی‌های بیشتر از سوی باستان‌شناسان است.

آنان همچنین حفاظت از آثار تاریخی را از اولویت‌های اساسی اداره اطلاعات و فرهنگ بغلان افغانستان دانسته‌اند.

در همین گزارش آمده است که در سطح استان بغلان افغانستان بیش از ۱۲۵ ساحه تاریخی و باستانی شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های اخیر کشف شده‌اند.

..............

پایان پیام/