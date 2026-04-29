رونمایی از «از ولایت تا شهادت» در گیلان؛ روایت زندگی ۲۶ ایثارگر بنیاد مسکن

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «از ولایت تا شهادت» با حضور حجتالاسلام روحانینژاد نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن، جمعی از مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و فعالان حوزه ایثار و مقاومت برگزار شد.
این اثر که با هدف ثبت و بازخوانی بخشی از تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در استان گیلان تدوین شده، به روایت زندگی و خاطرات ۲۶ نفر از شهدا، جانبازان و ایثارگران شاغل در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این استان میپردازد؛ افرادی که در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کرده و بخشی از هویت ایثار و مقاومت را شکل دادهاند.
کتاب «از ولایت تا شهادت» با تمرکز بر زندگینامه و روایتهای خانوادههای این عزیزان، تلاش دارد تصویری ملموس و انسانی از زیست روزمره قهرمانانی ارائه دهد که کمتر در روایتهای رسمی و رسانهای مورد توجه قرار گرفتهاند. در این روایتها، مخاطب نهتنها با صحنههایی از ایثار و فداکاری مواجه میشود، بلکه با وجوهی از زندگی شخصی، دغدغهها و روابط عاطفی این افراد نیز آشنا میشود.
این اثر فراتر از بازگویی صرف خاطرات، به مفاهیمی عمیقتر همچون وفاداری، مسئولیتپذیری و پیوند میان ایمان و خدمت میپردازد و تلاش میکند نشان دهد چگونه این ارزشها در بستر انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس شکل گرفته و در ادامه مسیر نیز تداوم یافتهاند.
نویسنده کتاب با بهرهگیری از گفتوگوهای میدانی و مستندات شفاهی، کوشیده است صدای کمتر شنیدهشده خانوادههایی را به گوش جامعه برساند که سهمی مؤثر در حفظ و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی داشتهاند؛ خانوادههایی که روایتهایشان، بخشی از حافظه جمعی جامعه را تشکیل میدهد.
«از ولایت تا شهادت» با نثری ساده، روان و در عین حال اثرگذار نگاشته شده و مخاطب را در فضایی صمیمی به دل خاطراتی میبرد که در عین شخصی بودن، بازتابدهنده یک تجربه مشترک و هویت جمعی است.
این کتاب به قلم محمدرضا بینش برهمند به رشته تحریر درآمده و تلاشی است در راستای پاسداشت یاد و نام ایثارگرانی که در مسیر دفاع از ارزشها، نقشآفرینی کردهاند.
