»انبعاث مردمی«؛ ظرفیتی راهبردی برای تقویت پیوند امت و امامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «انبعاث مردمی در دفاع مقدس سوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در شهر مقدس قم برگزار شد.

در این نشست تخصصی، مسئولان کارگروه‌های «مسائل اجتماعی» و «هنر و صنایع خلاق» گزارش‌های کارشناسی پیرامون ابعاد مختلف انبعاث مردمی، چالش ها و ظرفیت های آن را ارئه و حاضران، ظرفیت‌ها، کارکردها و آسیب‌های این پدیده اجتماعی را بررسی کردند.

در این جلسه، «تخلیه هیجانات مثبت و منفی»، «تحکیم انسجام ملی»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حکمرانی»، «مشارکت مردم در اداره محلات»، «کشف نیروهای جهادی در متن تجمعات» و «احیای کارکردهای اجتماعی هیئت‌های مذهبی» از جمله آثار و ظرفیت‌های مثبت انبعاث مردمی عنوان شد.

در این جلسه، با اشاره به اینکه کنش‌های مردمی می‌تواند به کانون های تولید قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شود، تاکید شد: اجتماعات موکبی و مردمی، نمونه‌ای از اجتماعات هم‌آفرین هستند که با تکیه بر نمادها و نشانه‌های مشترک، موجب حفظ حافظه جمعی و تقویت روایت‌های هویت‌ساز می‌شوند.

در ادامه این نشست، مهمترین مؤلفه‌های انبعاث مردمی، از جمله: «احساس هم‌سرشتی و همدلی»، «حماسه جمعی دینی و تکلیفی»، «پیوند امت و امامت»، «روحیه جهادی»، «ایستادگی در برابر دشمن» و «تقویت پیوند با ولایت» مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین شرکت‌کنندگان، دهه امامت و ولایت و ظرفیت مواکب را فرصتی مناسب برای تعمیق پیوندهای اجتماعی و دینی دانسته و بر نقش انبعاث مردمی در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، سالم‌سازی محیط اجتماعی، تربیت نسل نوجوان، افزایش تاب‌آوری اجتماعی، پیروزی در نبرد شناختی و تقویت سرمایه اجتماعی ملت تاکید کردند.

در بخش دیگری از این جلسه، ضمن بیان برخی از چالش‌های پیش‌رو، کارشناسان حاضر تاکید کردند که باید مراقب بود که انبعاث مردمی نباید به یک فرآیند دولتی و اداری تقلیل یابد، بلکه باید با حفظ ماهیت مردمی و اجتماعی خود استمرار پیدا کند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت تدوین بسته‌های عملیاتی توسط کارگروه‌ها گفت: این بسته‌ها باید ناظر به میدان و عملیات بوده و در سطح ملی قابلیت ارتباط و اثرگذاری داشته باشد.

وی ضمن تاکید بر ماموریت شورای تخصصی حوزوی در تامین ابعاد حکمی و دینی بسته های سیاستی در دستور کار ستادهای های پنج گانه و شورای های وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت باید تلاش کرد پیوند حوزه‌های علمیه با این جریان انبعاث مردم بیش از پیش تقویت شود.

دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه جریان انبعاث مردمی یک سنت الهی است، تصریح کرد: این حرکت اجتماعی مسیر خود را طی می‌کند و لازم است با همدلی و همراهی نخبگان، حوزویان و مجموعه‌های فرهنگی تداوم یابد.

گفتنی است در این جلسه، دیدگاه‌ها و مباحث تکمیلی کارشناسان نیز به صورت حضوری و مجازی ارائه شد.

