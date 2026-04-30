سازمان اطلاعات سپاه: پروژه دولت ترامپ برای مهار چین، روسیه و اروپا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تغییر راهبرد دولت ترامپ از «مدیریت انرژی جهان» به «اختلال» برای مهار چین، روسیه و اروپا، تاکید کرد: با گذشت ۲۰ روز، این ارزیابی در کاخ سفید در حال تعمیق است که پروژه شکست خورده و تهران به کانون «ائتلاف علیه اختلال» تبدیل شده است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دولت ترامپ از راهبرد «مدیریت انرژی جهان» به «اختلال» چرخید و محاصره دریایی به عنوان بخشی از کلان پروژه اختلال برای مهار چین، روسیه و اروپا شروع شد؛ اما با گذشت ۲۰ روز، این ارزیابی در کاخ سفید در حال تعمیق است که پروژه شکست خورده و تهران به کانون «ائتلاف علیه اختلال» تبدیل شده است.»