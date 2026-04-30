به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ارتقای توان رزمی کشور گفت: ان‌شاءالله در همین روزهای بسیار نزدیک، توانمندی‌هایی در عرصه دریا به نمایش گذاشته خواهد شد و دشمنان همان‌جا «آن سلاحی را که خیلی از آن وحشت دارند» در بیخ گوش خود مشاهده خواهند کرد.

دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی با تأکید بر جایگاه راهبردی ایران در حوزه دریا افزود: جمهوری اسلامی ایران یک کشور دریاپایه است؛ هم در شمال و به‌ویژه در جنوب، از میان ۹ آبراه بسیار راهبردی و ارزشمند جهان، سه گذرگاه کلیدی در محدوده جغرافیایی ما قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تنگه هرمز است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: این منطقه از دیرباز مورد توجه دشمنان ایران بوده و همواره تلاش داشته‌اند بر این محدوده آبی تسلط پیدا کنند. حتی در دوران دفاع مقدس نیز شاهد این مسئله بودیم و شهدای عزیز هفتم آذر در خلیج فارس، گواهی بر این ادعا هستند.

برآوردهای دشمن به «جوک نظامی» تبدیل شد

دریادار ایرانی ادامه داد: دشمن با تکیه بر راهبرد ناوچه‌های توپدار و استفاده از یگان‌های شناور و سکوهای موشکی، تصور می‌کرد با اتکا به پایگاه‌های خود در منطقه، می‌تواند در مدت کوتاهی، حتی در حد چند روز یا یک هفته، به اهداف خود برسد؛ برآوردی که امروز به یک «جوک نظامی» در دانشگاه‌های نظامی دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: اما آن‌ها با یک دفاع مستحکم مواجه شدند که به تعبیر فرمانده شهید ما، سیلی محکمی بود که به قدرتمندترین ارتش جهان وارد شد.

نقش مردم و هم‌افزایی نیروهای مسلح در پیروزی‌ها

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر نقش مردم گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این موفقیت، حضور مردم عزیز ما بود. من به‌عنوان یک سرباز کوچک، دست تک‌تک مردم را می‌بوسم؛ از کوچک تا بزرگ. فرهنگ ایرانی-اسلامی و روحیه انقلابی مردم، فراتر از آنچه تصور می‌کردیم، در میدان عمل به نمایش گذاشته شد.

وی خاطرنشان کرد: این روحیه مردمی، در کنار هم‌افزایی ایجادشده در نیروهای مسلح، به‌ویژه در حوزه دریا، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

یاد شهدا و نقش تعیین‌کننده خلیج فارس در نبرد

دریادار ایرانی با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: لازم می‌دانم از همرزم عزیزم، سردار شهید تنگسیری دلاور یاد کنم که سال‌ها در کنار هم بودیم؛ روح او حتما اکنون از پیروزیهای ما شادمان است و ما را شفاعت خواهد کرد. خلیج فارس فقط یک نام نیست؛ قطره‌قطره آب‌های آن، گویی به موشک‌هایی تبدیل شد که بر سر دشمن فرود آمد.

وی افزود: دشمن زمانی متوجه این واقعیت شد که دیگر کار از کار گذشته بود و شکست سنگینی را متحمل شد.

لشکرکشی دریایی دشمن و پاسخ قاطع ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: دشمن پس از ناکامی، تلاش کرد در حوزه دریا قدرت‌نمایی کند و ناوگان خود را به شمال اقیانوس هند نزدیک کرد، اما در آنجا نیز با مقابله قاطع نیروهای ما مواجه شد.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمن گفت: آن‌ها حتی با اقدامات غیرانسانی، از جمله جنایت علیه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و حمله ناجوانمردانه به ناوشکن دنا که در مأموریت صلح و دوستی بود، چهره واقعی خود را آشکار کردند.

دریادار ایرانی تأکید کرد: این اقدامات حتی برخلاف قوانین خود آن‌ها در جنگ دریایی است که در جنگ جهانی دوم تدوین کردند. طبق این قوانین، اگر شناوری توان تحرک خود را از دست بدهد، نه‌تنها نباید به آن حمله شود، بلکه باید به خدمه آن کمک نیز صورت گیرد؛ اما دشمن همه این اصول را زیر پا گذاشت.

۷ عملیات موشکی علیه ناو آبراهام لینکلن/ ناکامی دشمن در دریا

وی با اشاره به تحرکات دشمن در دریا اظهار کرد: علی‌رغم گسترده‌ترین حضور نظامی دشمن در دریا، از جمله حضور ناوگروه «آبراهام لینکلن»، ما ۷ عملیات موشکی علیه این ناو انجام دادیم که موجب شد برای مدتی قادر به انجام عملیات هوایی نباشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: هرچند پس از تعمیرات و با افزایش تعداد ناوشکن‌ها مجدداً وارد منطقه شدند، اما این به معنای افزایش سکوهای موشکی آن‌هاست و با این حال همچنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

تنگه هرمز در کنترل کامل ایران/ آمادگی برای اقدام قاطع

امیر دریادار ایرانی در ادامه با تأکید بر تسلط کامل ایران بر منطقه گفت: امروز تنگه هرمز به‌طور کامل تحت کنترل است و از سمت دریای عربی، هیچ‌گونه عبور و ورودی برای دشمن بدون پاسخ باقی نمی‌ماند و هرگونه اقدام با واکنش عملیاتی و تاکتیکی مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم‌قسم هستند که تا آخرین قطره خون، راه شهدا را ادامه دهند و در برابر دشمن ایستادگی کنند و قطعاً پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امروز برای همه دنیا کاملاً شفاف شده است که بالاترین دانشی که وجود دارد، دانش هسته‌ای است و این دانش هیچ‌گاه از اینکشور محو نخواهد شد؛ همان‌گونه که سایر دانش‌ها نیز از بین نخواهند رفت.

وی با اشاره به ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌ها افزود: او باید بداند که این اقدامات تأثیری بر توان کشور ندارد.

احیای زیرساخت‌های مواصلاتی و راه‌ها در کمتر از یک هفته

فرمانده نیروی دریایی ارتش با قدردانی از عملکرد دولت گفت: جا دارد از دولت محترم تشکر کنم که در حوزه راه و شهرسازی، توان فنی کشور را نشان داد؛ به‌گونه‌ای که پل‌هایی که مورد هدف قرار گرفته بودند، در مدت زمانی کمتر از یک هفته احیا شدند و ارتباطات برقرار شد.

وی تأکید کرد: دشمن مطمئن باشد که این توانمندی در همه حوزه‌ها وجود دارد و در بخش دریایی نیز زیرساخت‌های کشور بر همین مبنا شکل گرفته است.

امیر ایرانی تصریح کرد: ما کشوری فکر می‌کنیم و کشوری عمل می‌کنیم و ظرفیت ما صرفاً محدود به نیروی دریایی نیست. اگر ناوشکن «دنا» ساخته شد و به دریا رفت و برای کشور افتخار آفرید، حاصل مشارکت همه استان‌های کشور بود؛ به‌طوری که هر بخش از ایران اسلامی قطعه‌ای از این ناوشکن را ساخت.

وی افزود: همرزمان من این مأموریت سنگین را اجرا کردند و این توانمندی را به نمایش گذاشتند.

آغاز صنعت کشتی‌سازی از بازسازی «سبلان»

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به دریا داشته و پس از انقلاب اسلامی این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شده است. صنعت کشتی‌سازی کشور پس از دفاع مقدس به‌تدریج شکل گرفت و آغاز آن با احیای ناوشکن «سبلان» بود؛ همان ناوشکنی که آمریکایی‌ها در ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ با بمب لیزری به آن حمله کردند.

وی خاطرنشان کرد: این دانش فنی از همان‌جا شکل گرفت و امروز به جایی رسیده‌ایم که علاوه بر ساخت «دنا»، در حال ساخت ناوشکن‌های سنگین هستیم.

رونمایی نزدیک از «سلاحی که دشمن از آن وحشت دارد»

امیر ایرانی با تأکید بر ارتقای توان رزمی کشور گفت: ان‌شاءالله در همین روزهای بسیار نزدیک، این توانمندی‌ها در عرصه دریا به نمایش گذاشته خواهد شد و دشمنان همان‌جا «آن سلاحی را که خیلی از آن وحشت دارند» در بیخ گوش خود مشاهده خواهند کرد ...

تداوم مأموریت شناورها در آب‌های دوردست

وی در ادامه با اشاره به تردد شناورها اظهار کرد: نه‌تنها دشمنان وارد میدان شدند، بلکه شناورهای ما نیز از بنادر خارج شده و در حال مأموریت هستند؛ برخی به مقصد رسیده‌اند، برخی در مسیرند و برخی نیز بازگشته و در بنادر پهلو گرفته یا در لنگرگاه‌ها مستقر شده‌اند تا در زمان مقرر تخلیه بار انجام دهند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با انتقاد شدید از رفتارهای دشمن در دریا اظهار کرد: آنچه امروز در دریا اتفاق می‌افتد، حتی از دزدی دریایی هم فراتر رفته است.

وی افزود: دزدان دریایی سومالی از سر فقر به این مسیر کشیده شدند، اما این‌ها از سر خباثت دست به دزدی دریایی زده‌اند و عملاً یک قدم جلوتر رفته و «تروریسم دریایی» را رقم زده‌اند.

گروگان‌گیری خانواده دریانوردان؛ اقدامی بی‌سابقه

امیر ایرانی تصریح کرد: این افراد خانواده‌هایی هستند که برای همراهی با دریانوردان در مسیر فعالیت اقتصادی در دریا حضور داشتند، اما اکنون به گروگان گرفته شده‌اند و این اقدام در هیچ‌یک از قوانین تعریف نشده است.

وی در ادامه تأکید کرد: دشمنان در این مدت، به‌ویژه در جریان جنگ، چهره واقعی خود را به‌طور کامل نشان داده‌اند و به نظر نمی‌رسد اقدام منفی دیگری باقی مانده باشد، مگر آنکه دست به جنایات بیشتری بزنند.

دریادار ایرانی افزود: دشمنان به‌قدری در جنگ رمضان مدال دریافت کرده‌اند و همه چهره‌های آن‌ها عیان شده است که دیگر نمی‌دانیم چه اقدامی مانده که انجام نداده باشند. قبلاً کودک کشی را در کارنامه داشته‌اند مگر اینکه بخواهند از اقداماتی که در آن جزیره بدنام انجام می‌دادند با کودکان روی این کشتی‌ها انجام دهند.

کارنامه دشمن هر روز سیاه‌تر می‌شود

وی با اشاره به تشدید اقدامات خصمانه دشمنان تصریح کرد: کارنامه سیاه آن‌ها هر روز در حوزه‌های مختلف سیاه‌تر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد برخی واژه‌ها دیگر پاسخگوی توصیف این حجم از جنایت نیست و حتی واژه «سیاه» نیز در برابر عملکرد آن‌ها شرمنده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: این میزان از سبعیت به حدی است که باید در میان مخلوقات خداوند به دنبال موجودی گشت که از همه حیوانات وحشی شناخته‌شده نیز خوی درندگی بالاتری داشته باشد تا بتوان این مدال را بر سینه آن‌ها آویخت.

بی‌اعتمادی مطلق به دشمن؛ حتی در صورت صلح

دریادار ایرانی با تأکید بر بی‌اعتمادی کامل به دشمنان گفت: ما هیچ‌گاه به دشمن اعتماد نداشتیم و قطعاً بدانند حتی اگر صلحی هم انجام شود، باز هم اعتمادی به آن‌ها نخواهیم داشت، چرا که ساختار فکری و خصلت آن‌ها بر پایه عهدشکنی و پیمان‌شکنی است.

وی ادامه داد: این موضوع صرفاً یک تحلیل نیست، بلکه در آیات قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و ۳۷۵ آیه شریفه به‌طور مشخص به این موضوع اختصاص دارد که عمده آن‌ها به پیمان‌شکنی و عهدشکنی این جریان اشاره می‌کند؛ آیاتی که ۱۴۰۰ سال پیش بر پیامبر گرامی اسلام(ص) نازل شده و امروز مصادیق آن به‌روشنی قابل مشاهده است.

ارتقای توان دفاعی با تکیه بر تجربیات جنگ و ظرفیت داخلی

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور اظهار داشت: ما با حداکثر توان در حال افزایش آمادگی خود هستیم. تجربیات ارزشمندی از این جنگ به دست آورده‌ایم که قطعاً در ارتقای تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: تمامی این تجهیزات، ساخت داخل و حاصل تلاش جوانان این مرز و بوم است. اگرچه دشمن برخی از اساتید و دانشمندان ما را ترور کرد، اما باید بداند جوانانی که امروز جایگزین آن‌ها شده‌اند، به مراتب توانمندتر و با تجربه‌تر هستند، چرا که این تجربیات را در میدان عمل کسب کرده‌اند.

دریادار ایرانی افزود: ما در ارتش و همچنین در سپاه پاسداران، به‌ویژه در حوزه نیروی دریایی، در حال افزایش آمادگی خود هستیم تا بتوانیم به مطالبه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر وارد کردن ضربه‌ای محکم در دریا به دشمن، جامه عمل بپوشانیم و قطعاً این اتفاق رقم خواهد خورد و دشمن پشیمان خواهد شد

آمادگی عملیاتی در چهار عرصه؛ از بستر دریا تا هوا

وی با تشریح ابعاد آمادگی عملیاتی نیروی دریایی ارتش گفت: در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای چهار محیط عملیاتی شامل بستر دریا، زیرسطح، سطح و هوا اتخاذ شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در این حوزه‌ها، هم از تجهیزات با سرنشین و هم بدون سرنشین استفاده می‌شود که هر یک دارای تنوع و قابلیت‌های خاص خود هستند و به‌صورت ترکیبی در عملیات‌ها به کار گرفته خواهند شد.

وی تأکید کرد: ما با الهام از این رویکرد، در تمامی این حوزه‌ها در حال ارتقای سطح توانمندی خود هستیم تا ضمن رعایت اصول نظامی، ضربه‌ای قاطع و پشیمان‌کننده به دشمن وارد کنیم.

دریادار ایرانی در پایان با تأکید بر روحیه ایثار در نیروهای مسلح گفت: همه ما جان‌فدای وطن هستیم و قطره‌قطره خون ما فدای مردم عزیز کشورمان است؛ از کوچک‌ترین فرزند این سرزمین تا نسل‌هایی که هنوز متولد نشده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند که اگر امروز توان ما ۱۰۰ باشد، جایگزین‌های ما با توان ۱۰۰۰ چندین برابری وارد میدان خواهند شد و این مسیر ادامه دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: این روند به‌گونه‌ای خواهد بود که دشمن برای همیشه در تاریخ پشیمان خواهد شد و این جنایات برای آن‌ها به‌عنوان لکه‌ای ماندگار ثبت خواهد شد که هرگز قادر به پاک کردن آن نخواهند بود.